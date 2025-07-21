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    女生竟拿男生證件 露餡／變造身分證向警騙救助 判拘

    郭女侵占拾獲身分證，貼大頭照佯裝自己證照，向警騙救助判拘。（資料照）

    郭女侵占拾獲身分證，貼大頭照佯裝自己證照，向警騙救助判拘。（資料照）

    2025/07/21 05:30

    〔記者吳昇儒／台北報導〕台北市一名郭姓女子拿著拾獲的健保卡及變造身分證，跑到派出所向員警申請「川資」（車資返鄉）救助。承辦警員卻發現郭女所持的身分證，字號開頭竟是「1」，顯然是男子證件，翻看其皮夾後發現有多張他人金融卡及證件，依法將她移送法辦。台北地院近日審結，依變造身分證、侵占等罪，判處郭女拘役五十日、罰金九千元。

    侵占拾獲證件 貼大頭照佯裝自己證照

    檢警調查，郭女於前年起，陸續拾獲張姓男子身分證、健保卡及郭姓男子的身分證，卻未送至公家機關招領，反而侵占放在皮夾內。郭女還將大頭照貼在郭男的身分證上，佯裝成自己的證件。

    去年三月十五日晚間，郭女持張姓男子的健保卡，前往台北市警察局忠孝西路派出所向員警申請川資救助，但因是男性證件，引起讓警方懷疑，隨即又在其皮夾中，發現張男的身分證及變造的郭男身分證，依法將郭女移送辦。

    警員向法官表示，案發當時郭女說要申請川資救助，便請她拿出證件，結果她亮出一張男子的健保卡，發現照片、性別均跟本人不同，隨後先請她先報身分證字號，接著要她拿出健保卡等證件，郭女一度辯稱張姓男子是她「同父異母」的弟弟，對談中又看到她皮夾中的變造身分證，開頭居然是「1」（男性身分證字號），顯然有問題，她才承認證件是撿來的。

    警員指出，當下有告知對方，這些東西可能會涉犯侵占或使公務員登載不實等相關法律，郭女就說配合警方檢查。

    郭女則向法官辯稱，警方搜索跟扣押時，自己不知道可以拒絕，後來還被警方逼著簽署自願受搜索同意書，當時並非自願被搜索。且撿到身分證只是覺得好玩，才會變造，並沒有要侵占，法官審理後認為，郭女侵占張姓、郭姓男子的證件還變造，觸犯變造身分證、侵占等罪，分別判處拘役五十日、罰金九千元。

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