電焊工車手一審輕判 法官看不下去／拿200萬判比100萬輕 二 審刑期加重

電焊工車手一審輕判，高等法院也看不下去，撤銷改判他一年十月徒刑。（資料照）

2025/07/21 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕月入五萬元的鄭姓電焊工，去年轉行當詐欺集團車手，在桃園與台中犯下三案，他落網後都坦承犯行，未繳納犯罪所得，桃園地方法院針對他在桃園市，拿走張姓婦人二百萬元一案，依加重詐欺罪判刑一年六月，量刑比他在台中拿走被害人一百萬元還要輕，桃園地檢署質疑量刑太輕，高等法院也看不下去，撤銷改判他一年十月徒刑。

1年6月太輕 改判1年10月

刑事之外，廿三歲的鄭男還要面對民事賠償，其中，損失一百萬元的王姓被害人，法官已判決鄭男應全數賠償。

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判決書指出，鄭男去年三月廿九日，拿偽造的投資公司收據與工作證，於桃園市向張姓婦人取款二百萬元，他抽取五千元報酬後，其餘現金藏在某公園交給上級，桃園地方法院認為他雖坦承犯行，但沒有繳交五千元犯罪所得，不能減刑，今年二月依加重詐欺取財罪判刑一年六月。

未繳犯罪所得 未和解

桃園地檢署上訴二審，質疑鄭男詐財二百萬元，金額甚高，並有持假收據與假證件、轉交現金行徑，同時有行使偽造私文書、行使偽造特種文書罪與洗錢犯行，又沒有與張婦和解，一審量刑過輕，高等法院認同檢方主張，今年六月撤銷桃園地院判決，改判他一年十月，可上訴。

至於台中部分，鄭男去年四月一日上午從高雄市搭高鐵到台中市，也是拿假收據與工作證，向張姓男子取走一百萬元，當天下午又用相同手法，向王姓男子取走一百萬元，他各抽取五千元報酬後轉交上級，落網後坦承犯行，沒有繳出犯罪所得，也沒有賠償被害人和解，不過，兩案雖由台中地方法院審理，卻由不同法官審判，量刑也有五個月的差距。

其中，針對王姓被害人一案，台中地院去年十一月依加重詐欺取財罪，判處鄭男一年五月，鄭男與檢方沒有上訴而確定；至於張姓被害人部分，他受騙五次共損失二二八萬元，警方抓到六名車手，取走廿九萬、廿二萬與廿四萬元的車手，每罪各判刑一年八月，拿五十三萬元的車手，以及拿最多（一百萬）的鄭男，各判一年十月，可上訴。

民事部分，台中地院審理王姓被害人的刑事附帶民事訴訟，鄭男不出庭，也沒有書面答辯，台中地院很快宣判，鄭男應如數賠償一百萬元；受騙二百萬元的張婦部分，由高等法院審理中。

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