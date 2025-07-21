助詐團取款174萬多元 16歲少女當車手 父須連帶賠償

一名16歲少女當詐騙集團車手，取走被害洪姓女子174萬7千元，台南地院法官審理認少女父親未舉證有免責事由，判少女與其父要連帶賠這筆錢給洪女。（資料照）

2025/07/21 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕一名十六歲少女當詐騙集團車手，在台南善化車站取走被害洪姓女子的一百七十四萬七千元，再交給詐團不詳成員。洪女提告要求少女與其父親連帶賠錢，台南地院法官審理認少女父親未舉證有免責事由，判少女與其父要連帶賠這筆錢給洪女。

少女掩飾贓款去向 視為共同侵權

洪女主張，她於二○二四年七、八月間瀏覽臉書股票投資廣告後，依對方提供的聯繫方式，與line不詳的詐團成員加為好友。

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洪女說，加入投資群組，對方強力推銷股票等資訊、並騙稱加入後代操投資下注穩賺不賠，害她陷於錯誤、配合於同年十月十八日中午在善化車站把一百七十四萬七千元投資款交給女車手，因為女車手是未成年的限制行為能力之人，其父是她的法定代理人，應對少女犯罪行為負起連帶賠償責任。

少女與其父親對洪女主張的事實並不爭執。台南地院法官也調取高雄少年法庭的案卷，確認少女涉犯加重詐欺取財、洗錢、偽造私文書等罪，並諭知少女需交付保護管束，可認定洪女所說少女的侵權行為是事實。

父未舉證免責事由 應負連帶責任

法官表示，少女幫助詐團取款、掩飾犯罪所得去向，與洪女所受損害有因果關係，自應視為共同侵權行為人，須與詐團成員負連帶賠償責任；而她行為時僅十六歲，是有識別能力的限制行為能力人，其父未能舉證他對女兒的監督沒有疏懈的免責事由，因此父女兩人須連帶賠償一百七十四萬七千元給洪女，全案還可上訴。

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