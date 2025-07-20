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    重懲無法阻悲劇「指差確認」待落實

    衛生福利部桃園醫院外科部主任周佳正，在行經斑馬線時遭公車輾斃。（記者劉慶侯翻攝）

    衛生福利部桃園醫院外科部主任周佳正，在行經斑馬線時遭公車輾斃。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/07/20 05:30

    〔記者劉慶侯、邱芷柔、邱俊福／台北報導〕台灣為擺脫「行人地獄」惡名，對不遵守道路安全的車輛駕駛者祭出嚴懲重罰，並立法賦予行人穿越道上的絕對優先權，但至今，仍屢見這條短短的斑馬白線上，承載著許多生命的重量與鮮血。

    多看、多停一下 就能避免釀禍

    醫師公會全聯會理事長周慶明也感嘆，即使刑責已加重，仍無法阻止這樣的悲劇發生，特別是大型車輛駕駛更應提高警覺，「多看一眼、多停一下」，也許就能避免一條寶貴的生命消逝。

    一名資深交通執法人員說，行人地獄問題，重點已不再是如何加重懲罰的力道，還有路口有無強化行人安全的完善設計與規劃，以及更重要的道安觀念教育等，就以交通部對運輸業駕駛轉彎時要求的「指差確認」來說，只要能把這個觀念放在心上，當不至於一再出現公車行人地獄，但就是有人做不到。

    交通執法人員表示，根據執法經驗，交通事故近五成以「未注意前車」為多，更應注意三大原則，包括「防禦駕駛」，要預判他人有違規可能，保持安全車距，雨天減速百分之三十 ；「遵守法規」，嚴禁超速、酒駕，轉彎應提前卅公尺打方向燈；「情緒管理」，遇挑釁不路怒，停車深呼吸十秒再出發。

    交通執法人員也提醒，誰都不知道馬路上的危險駕駛何時會出現，行人為了自保，不要將自身安危完全託付於駕駛的自覺，換句話說，斑馬線是通行權的保障，卻非抗衡危險的金鐘罩；「主動觀察」永遠是護身鐵律，踏上路口前，先暫停腳步，掃視左右來車動態，確認所有車輛靜止後再前進。

    通過路口時，勿埋首於手機螢幕或沉浸於個人思緒，尤其遇到公車、工程車等易有駕駛視線死角的大型車輛，更理想的是舉起一隻手，向駕駛者清晰示意你的過街意圖，為自己爭取珍貴的安全空間。

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