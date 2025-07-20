醫界慟仁醫遭公車撞死：成熟外科醫師養成非常困難

部桃外科主任周佳正醫師昨（19日）上午在台北市步行穿越斑馬線時，不幸遭公車撞擊，送醫搶救後仍宣告不治，噩耗傳出，醫界震驚不已。（取自周佳正臉書）

2025/07/20 05:30

〔記者邱芷柔、謝武雄／台北報導〕衛福部桃園醫院外科主任周佳正昨天上午在台北市步行穿越斑馬線時，遭公車撞擊送醫不治。國內乳癌權威、台北榮民總醫院外科部主任曾令民直言，現在要培養一位成熟的外科醫師非常困難，尤其年輕醫師願意投入這麼辛苦的專科越來越少，周醫師對學術認真執著，這次意外不只是部桃的損失，更是整個醫界痛失英才。

醫界痛失英才 不單是部桃的損失

桃園醫院院長楊南屏表示，周佳正的離世，對桃醫是無可取代的損失，桃醫不僅失去了一位傑出的醫師，更失去了一位溫厚堅毅的夥伴與領航者，這份精神與身影將長存桃醫所有人心中。

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衛福部長邱泰源、醫福會執行長林慶豐及醫師公會全聯會均透過聲明表達深切哀悼，呼籲正視行人交通安全，避免悲劇重演。

醫福會表示，周佳正醫師醫術精湛、仁心仁術，不僅深受患者信賴，也為桃園醫院的科別發展與醫療品質打下基礎，對社區醫療與人才培育貢獻良多。他總是沉穩地出現在臨床第一線，無論晝夜、不辭辛勞，溫和而堅定地守護病人與家屬的希望，他的離世令同仁無限不捨。

醫師公會全聯會指出，周醫師長年深耕乳房外科，曾為無數乳癌患者帶來希望與尊嚴；呼籲主管機關儘速調查事故原因，並檢討駕駛教育與訓練制度，加強「行人優先」的觀念與執法，還給行人一個真正安全的環境！

周佳正是部桃外科團隊重要推手

衛福部桃園醫院表示，周佳正醫術精湛、為人謙和，長年投入外科手術領域，陪伴無數患者走過治療與復原的艱辛歷程，深受病人信賴與愛戴，除了臨床專業，更肩負外科部協調重任，為醫療流程與跨科整合默默付出，是外科團隊間溝通與連結的重要推手。

院方表示，周佳正的住院病人，院方將安排其他醫師接手，預定排程手術先取消，門診協調其他主治醫師代診。

周佳正為中山醫學大學醫學系畢業，具有外科、消化外科、乳房外科等專科醫師執照，專長為乳房、甲狀腺、胃、小腸、肝膽、胰臟、脾臟、闌尾炎、血管疾患、疝氣、一般腫瘤手術。

周佳正遇死劫，桃醫臉書公布後，網友湧入悼念。（記者謝武雄翻攝）

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