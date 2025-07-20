加給若無差別 也有警憂：陷搶人循環

基隆市議長童子瑋（右）多次前往警政署，與署長張榮興（左）討論非六都縣市警察局增加「勤務繁重加成」實施可行性。（記者吳昇儒翻攝）

2025/07/20 05:30

〔記者吳昇儒／台北報導〕「首都加給」即所謂的「勤務繁重加成」，源自於台北市警力長期以來，因勤務、業務量繁重留不住人，經十多年的爭取，終於從二○一五年起正式實施，其他五都也跟著受惠。然而警察業務日益繁重，現今非六都縣市的警察工作量不亞於直轄市，也希望能用津貼留人。不過一名服務年資逾二十年的資深高階警官憂心，屆時恐陷入加津貼搶人的惡性循環。

陳姓高階警官表示，「首都加給」本來是希望能減緩台北市等勤務繁重地區的警察機關，編制內警力大舉外調的衝擊，依照各區的勤務繁重程度，分級給予同仁津貼，最高可多領一倍九七○○元，未料此項措施卻將周邊縣市的警力吸引過來。

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目前雖有非六都縣市首長、民代提出爭取「勤務繁重加成」，若獲得通過，短時間內應可減緩非六都警力流失，但直轄市本身優勢降低的同時，會不會再提出其他加錢名目搶人？應能預見。

打造良好工作環境才能治本

其實要改善警力流失，除用加給補貼外，也可從改善辦公環境，減少勤、業務量方向著手，打造良好的工作環境，才能在本質上降低同仁調動意願。

另有警界人士說，二○二三年，時任警政署長黃明昭認為同仁不分平假日，執勤時間長，危險程度高，且廿八年未調整警勤加給，經核報當年的內政部長林右昌及行政院院長陳建仁後，決定調升至十五％，讓全國警察平均每人加薪千元以上；至今才加薪滿兩年，短時間若再要求非六都警察比照六都給予「勤務繁重加成」，相關主管機關是否認同，有待觀察。

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