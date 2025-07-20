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    首頁　>　社會

    同工不同酬 基層警：六都成吸鐵石

    基隆市議長童子瑋(右2)偕同警察局長林信雄(右1)前往人事行政總處等機關討論非六都縣市警察局增加「勤務繁重加成」實施可行性。（記者吳昇儒翻攝）

    基隆市議長童子瑋(右2)偕同警察局長林信雄(右1)前往人事行政總處等機關討論非六都縣市警察局增加「勤務繁重加成」實施可行性。（記者吳昇儒翻攝）

    2025/07/20 05:30

    不調恐加速非六都警力外流

    〔記者吳昇儒／台北報導〕「做一樣的事情，為什麼我們不能領？」十年前為體恤直轄市有許多重要機關且人口密度高，警察勤業務量相對於其他縣市繁忙，故推出「勤務繁重加成」，成功留住警力，但也成為吸引周邊縣市警力的吸鐵石。非六都的基層警員指出，有領加給的縣市，每區的工作量也不相同，有些甚至比自己輕鬆，如果不做出調整將會加速非六都警力外流。

    一名劉姓警員說，以基隆市第一、二分局為例，周邊有廟口且人口密度高，地處市中心，交通便利，人員出入複雜，與新北市的偏鄉相比，勤、業務量絕對有過之無不及，但隔壁新北市偏鄉地區卻可以多領四、五千元，這對於同仁們是否公平？

    劉員指出，「勤務繁重加成」應該要以區域特性，人員勤務、業務量進行全國性的通盤考量，否則同工不同酬，難以讓人信服。

    北部張姓警官則認為，一級加給雖然差了近萬元，但實際工作環境是否合適，才是人才會不會外流的重點。非六都縣市警察局的長官，若要求同仁比照六都績效，交出成績單，自然會讓人覺得不公平；倘若能因地制宜，且善待下屬，不要為求個人表現，推出一堆專案、方案，營造出良好的工作環境，也是留住警力的方式。

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