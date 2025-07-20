警力嚴重流失…非六都警繁重加成 露曙光

基隆近年來警力嚴重外流，巡官缺少率高達45.7%，盼能透過增加「勤務繁重加成」，留住人才。（記者吳昇儒翻攝）

2025/07/20 05:30

警署：會通盤考量

符繁重程度即爭取

〔記者吳昇儒、邱俊福／台北報導〕全國警力吃緊，各縣市都希望補齊警力，但因政策及區域差異，近年來非六都縣市員警大量外調。基隆等縣市警察局為留住人才，提出比照六都警察局增加「勤務繁重加成」（俗稱首都加給）；警政署表示，近年若干縣市警察局勤、業務日益繁重，提出支領繁重加成意見，經審核若達到繁重程度，將會與主管機關積極協調，爭取員警福利待遇。

基隆巡官缺近五成

全國最高

以位處北北基桃共同生活圈的基隆市警察局為例，只有基隆沒「勤務繁重加成」，導致警力大批流失，雖有派補，但新警官待滿兩年，考量加給、升遷管道等因素，一有機會就調往雙北、桃園，長期下來導致基隆巡官缺額比高達四十五．七％名列全國第一。除警官外，許多基層員警也認為同工不同酬，陸續請調六都。

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警力長期短缺，業務量也隨之加重，非六都官警工作量已超過首都繁重程度；加上前年警職人員退休制度修改，退休金改成提撥制，大幅降低民眾從警意願，讓本就不足的警力，雪上加霜。

童子瑋多次協調

獲中央正向回應

雖基隆市長謝國樑、議長童子瑋為警界留住人才，均支持基隆比照六都警局，增加「勤務繁重加成」，且由市府自籌經費，但礙於現行法規，無法施行。議長童子瑋近日與基隆市警察局長林信雄，多次拜會人事行政總處及警政署長張榮興，研討非六都縣市警局發放加給的可行性，獲得正向回應。

一名縣市警察局長指出，周邊的台中、桃園市吸走大批人才，目前已向首長報告將提案加入爭取加給行列，不一定要爭取到最高加給，至少要讓同仁有留任動力。去年底新竹縣也有議員注意到此現象，提案認為要留住警力，應讓非六都縣市推行「勤務繁重加成」。

警政署指出，直轄市與縣市政府警察局勤、業務繁重程度仍屬有別，將持續通盤考量，若勤業務量確實達到相當繁重程度，會積極與相關主管機關協調，爭取員警福利待遇。

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