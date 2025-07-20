又見行人地獄 公車撞死乳癌名醫 部桃外科主任周佳正北上開會 過馬路遇死劫

衛生福利部桃園醫院外科部主任周佳正小跑步快速通過斑馬線時，左轉公車僅減速、未落實停讓，撞上周捲入車底死亡。（記者劉慶侯翻攝）

2025/07/20 05:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕昨天是周末假日，台北市大白天人、車潮均不擁擠的上午時段，一輛欣欣客運十八路公車欲從羅路斯福一段左轉愛國西路時，遇行人穿越道僅減速，但未落實停讓行人就直接開過去，當場撞上正在過斑馬線的衛生福利部桃園醫院外科部主任周佳正，周男被捲入車底死亡，成為行人地獄受害人；警方依過失致死罪將六十三歲李姓駕駛送辦，台北地檢署複訊後諭知五萬元交保候傳。

公車左轉僅減速 未落實停讓肇禍

六十歲的周佳正是國內乳癌名醫，昨天搭車從桃園北上，準備到張榮發基金會參加癌症醫學會舉辦的乳癌研討會，上午八時四十四分見中山南路、愛國西路口的燈號已轉綠燈，他獨自通過斑馬線時，走到一半看到有公車接近，以小跑步方式加速前進，沒料到再四、五步即可通過路口時，被左轉愛國西路的欣欣客運公車撞倒捲入車底，消防救護員將他救出送台大醫院搶救，傷重不治。

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警方研判，周男為了安全通過路口，才會有小跑步的加速動作，加上他見公車已放慢速度，應會禮讓他，沒想到李男未確認路口有無行人通過，減速後又加速通過路口而肇事。

駕駛稱有停等 發現人影煞車不及

李男酒測值零，他供稱，當時沒看到有人，開到路口時有依規定停等，直到準備起步經過行人穿越道才發現有人影，但已煞車不及。不過監視器畫面顯示，李男僅減速，未停等。

周佳正生前是部桃外科部主任，亦曾任職省桃外科總住院醫師，專長為甲狀腺、胃部疾病、腫瘤診治等。

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