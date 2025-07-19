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    民團：有罪犯無視法律 須配套預防

    立法院院會昨三讀通過「刑法第272條之1、第286條等修正草案」，民進黨團表示支持虐殺兒童罪可判死刑。（記者陳逸寬攝）

    立法院院會昨三讀通過「刑法第272條之1、第286條等修正草案」，民進黨團表示支持虐殺兒童罪可判死刑。（記者陳逸寬攝）

    2025/07/19 05:30

    〔記者吳柏軒、邱芷柔／台北報導〕立法院昨天三讀通過刑法修正案的「剴剴條款」，民團認為這是遲來的正義與社會價值表態，但仍提醒，有犯罪者無視法律，應配套進行全面預防、中間監督及防堵等制度。

    勵馨基金會執行長王玥好認為，此次修法是展現社會對兒少保護的重視，帶有宣示效果，讓外界知道「兒虐零容忍」，但從實際層面來看，仍常見施暴者缺乏自控的能力，不見得不知道法條，而是控制不了自己，再重的刑期也沒用，「一個無辜生命換一個死刑」，沒有真正解決問題。她表示，實務上應從保母端的評估、過濾到社工訪視等制度，進行全面性預防，中間監督、防堵兒虐發生等各種配套都要完善。

    關注兒虐的「孩想陪你長大」、「剴剴網路爸媽群」、「兒虐零容忍」等團體也聯合聲明，認為立法落槌那一刻是遲來的正義，數不清多少次看著孩子滿身傷痕與逝去生命，卻無能為力。這些團體強調，修法只是改變的第一步，更重要的是台灣急迫地需要一個跨領域、統籌規劃資源的單位，成立「兒少保護部」才能夠接住更多的孩子。

    黃璟隆：過去都罰太輕了

    長庚大學醫學系教授黃璟隆，過去擔任台灣兒科醫學會理事長時曾與衛福部合作，邀請兒少保護專家共同編撰「兒少虐待及疏忽 – 醫事人員工作手冊」，至今仍是國內第一線醫事人員處理兒虐案件的重要參考工具，對立法院三讀通過刑法修正案，他直言：「早就該做了，過去都罰太輕了！」

    黃璟隆說，醫院同仁曾接治過遭虐童送進加護病房的案例，「孩子身上滿是燙傷、燒傷、針扎的痕跡，身體千瘡百孔，最後還是救不回來」，孩子在漫長的受虐過程中無人伸出援手，直到命危才送醫，讓第一線醫護痛心不已。

    黃璟隆直言，過去施暴者往往輕判幾年就出獄，讓人無法接受，這類案件「根本是蓄意殺人」。

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