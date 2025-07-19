法界：拉高法定刑違法理 有爭議

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2025/07/19 05:30

虐童亡判死具宣示意義

〔記者楊國文／台北報導〕立法院三讀通過虐殺未滿七歲兒童可判死的「剴剴條款」相關條文，司法實務界與律師界人士說，對虐童案修法加重結果犯，凌虐七歲以下兒童致死的法定刑提高至死刑，應具有相當嚇阻效果，不過此修法未經主管機關法務部的研議，且凌虐過失致死和殺人犯行不同，將法定刑拉高至死刑，有不小爭議。

從另一個角度看，近年來已甚少判死確定案例，尤其憲法法庭去年做出「一一三憲判第八號解釋」，死刑要件更趨嚴格，特別是要求歷審法官必須「一致決」同意判決死刑，判死非常難，故也有不少法界人士認為，修法加重虐殺兒童刑責，宣示大於實質意義。

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資深法官認為，現行法規定殺人可處十年以上、無期徒刑或死刑，此次立法院對於凌虐七歲以下兒童致死的法定刑，即使無直接殺人、間接殺人故意的犯意，將凌虐過失致死採「加重結果犯」提高刑責為最重判死，應是基於保護幼童的立意。

但他說，此項修法為黨團提案修法，未與主管機關研商或參與，並不妥當；「剴剴」遭虐死亡案應尊重司法判決，不宜因為個案引起群情激憤，未經理性討論、研議就逕予通過修法。

曾任台北地院審判長的律師吳孟良認為，凌虐過失致死畢竟與間接殺人故意不同，此修法加重虐童致死的最高法定刑至死刑，已違反比例原則、違背法理。

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