為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    法界：拉高法定刑違法理 有爭議

    資料照

    資料照

    2025/07/19 05:30

    虐童亡判死具宣示意義

    〔記者楊國文／台北報導〕立法院三讀通過虐殺未滿七歲兒童可判死的「剴剴條款」相關條文，司法實務界與律師界人士說，對虐童案修法加重結果犯，凌虐七歲以下兒童致死的法定刑提高至死刑，應具有相當嚇阻效果，不過此修法未經主管機關法務部的研議，且凌虐過失致死和殺人犯行不同，將法定刑拉高至死刑，有不小爭議。

    從另一個角度看，近年來已甚少判死確定案例，尤其憲法法庭去年做出「一一三憲判第八號解釋」，死刑要件更趨嚴格，特別是要求歷審法官必須「一致決」同意判決死刑，判死非常難，故也有不少法界人士認為，修法加重虐殺兒童刑責，宣示大於實質意義。

    資深法官認為，現行法規定殺人可處十年以上、無期徒刑或死刑，此次立法院對於凌虐七歲以下兒童致死的法定刑，即使無直接殺人、間接殺人故意的犯意，將凌虐過失致死採「加重結果犯」提高刑責為最重判死，應是基於保護幼童的立意。

    但他說，此項修法為黨團提案修法，未與主管機關研商或參與，並不妥當；「剴剴」遭虐死亡案應尊重司法判決，不宜因為個案引起群情激憤，未經理性討論、研議就逕予通過修法。

    曾任台北地院審判長的律師吳孟良認為，凌虐過失致死畢竟與間接殺人故意不同，此修法加重虐童致死的最高法定刑至死刑，已違反比例原則、違背法理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播