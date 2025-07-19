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    綠委：支持虐殺兒童判死／藍白民粹修法恐釀可怕後果

    立法院院會昨三讀通過「刑法第272條之1、第286條等修正草案」，民進黨團表示支持虐殺兒童罪可判死刑。（記者陳逸寬攝）

    立法院院會昨三讀通過「刑法第272條之1、第286條等修正草案」，民進黨團表示支持虐殺兒童罪可判死刑。（記者陳逸寬攝）

    2025/07/19 05:30

    〔記者陳政宇／台北報導〕立法院昨天表決三讀通過，以凌虐方式殺害未滿七歲兒童最重可判死刑。藍白陣營指控綠營包庇虐童、反對修法，民進黨團強調，藍白對「剴剴案」先包庇再消費，民進黨支持虐殺兒童罪可處死，但本次問題在於，故意凌虐和過失致死的刑責比殺人罪還高，民粹修法恐造成可怕後果。

    故意凌虐和過失致死

    刑責比殺人罪還高

    朝野立委日前協商時，均支持增訂刑法第二七二條之一，明定殺害未滿七歲之人加重其刑二分之一、以凌虐方式殺害未滿七歲之人處死刑或無期徒刑。對於增訂與二八六條有關的條文，故意凌虐和過失致死的刑責比殺人罪還高，民進黨立委持反對意見，但表決不敵藍白人數優勢。

    國民黨立委吳宗憲發言表示，本次推動虐殺嬰幼兒罪，要強調無動機、目的之施暴、凌虐嬰幼童犯罪，在國民法律感情上，行為人主觀的惡性及非難程度，比起典型有動機目的的殺人行為有過之而無不及，必須讓社會清楚知道虐殺嬰幼兒罪該萬死。

    民眾黨立委陳昭姿說，現行對虐童致死是以傷害致死看待，讓大家成為沉默的共犯，對如此泯滅人性作為，須用最嚴峻懲罰正告潛在施暴者。

    政院推兒托法 源頭降低兒少受虐

    民進黨立委吳思瑤強調，民進黨支持殺童與虐殺兒童比一般殺人罪重，且虐殺兒童可處死刑；除了修刑法，民進黨已推動六項兒少法規的修正，行政院也提出兒童托育服務專法草案，從源頭降低兒少受虐風險，和末端重罰重刑一樣重要。

    民進黨立委莊瑞雄說，第二八六條條文應放在刑法第廿二章的殺人罪章，在野黨偏偏放在第廿三章傷害罪章，只有刑法重刑不足以保障幼童，否則整部刑法的「零容忍」很多，「現在條文打架要怎麼辦？」全部都要動用死刑，把這麼大權力交給國家，每個法官都判得不一樣，重點要看行為人。

    民進黨立委張雅琳也提醒，藍白聯手造成故意凌虐和過失致死刑責比殺人罪還高，那犯罪者會怎麼選擇？就是直接弄死，小孩的一線生機反而沒了；民粹立法將造成可怕後果而不自知。

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