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    首頁　>　社會

    老闆不甘輕生 員工A兩百萬確定要關

    高等法院台中分院二審認為朝男犯行長達5年，並非一時失慮，撤銷緩刑。（記者張瑞楨攝）

    高等法院台中分院二審認為朝男犯行長達5年，並非一時失慮，撤銷緩刑。（記者張瑞楨攝）

    2025/07/19 05:30

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一家知名蛋糕店的朝姓西點師傅，盜賣原物料得款二○八萬餘元，被發現後承諾賠償，卻僅給付五十萬元，老闆留下「很是不甘」字眼後死亡，一審法院認為朝男「一時失慮」，依業務侵占罪判刑一年、緩刑五年免入獄；老闆家人無法接受，檢方上訴力阻朝男免關，二審認為朝男犯行長達五年，絕非一時失慮，維持一年量刑但撤銷緩刑確定，朝男須坐牢。

    非一時失慮 二審撤銷緩刑

    判決書指出，朝男二○一九年至二０二四年盜賣原物料，老闆去年得知後，朝男向警方自首；台中地院認為朝男承諾賠償，僅返還五十萬元後未再續還，但考量他坦承不諱，一時失慮觸法，判刑後宣告緩刑五年，犯罪所得扣除五十萬後，剩餘一五八萬餘元沒收。

    老闆的兒子強調，一審判決讓父親「很絕望，歹人逍遙法外，受害者卻徬徨無助日日煎熬…很是不甘，顧念舊情一時心軟沒有立即報警，造成今日之遺憾境地…」認為不應給朝男緩刑；台中地檢署提起上訴。

    高等法院台中分院認為，朝男是有計畫性、持續性、長期性的犯罪，應入監才有警惕之效，判決維持一審量刑，但撤銷緩刑確定。

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