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    知名徵信社販售9千萬筆個資 負責人等10人 全被逮

    國華徵信社前負責人陳原平從駭客論壇購得逾9千3百萬筆台灣民眾個資。（取自國華徵信社官網）

    國華徵信社前負責人陳原平從駭客論壇購得逾9千3百萬筆台灣民眾個資。（取自國華徵信社官網）

    2025/07/19 05:30

    〔記者鄭景議／台北報導〕國華徵信社前負責人陳原平，以五千泰達幣（台幣十五萬元）從駭客論壇購得逾九千三百萬筆台灣民眾個資，除對內供員工查詢使用，向外販售則包裝成「個資套餐」，以每套一萬元至十萬元不等販售；一名駭客驚見自己個資也被陳男拿來賣錢，向警方檢舉，刑事警察局電偵大隊第一隊上月逮捕陳男等十人移送法辦。

    暗網購得 重新包套牟利

    據了解，陳男購得的個資中有三千多萬筆備註為「戶政資料」，這批個資三年前已被一名中國駭客「OKE」拿出來兜售，當年有一名鄭姓工程師購買後被抓，並遭判刑。

    警方調查，陳男前年購得的民眾個資，包括姓名、出生年月日、戶籍、婚姻狀況、學歷、手機號碼與車牌號碼等敏感資料，他命廖姓工程師架設內部網站，員工可登入查詢。

    對外則將個資與徵信社業務結合，「包套」販售給顧客，比如「跟監、家庭背景、個資」等的「個資套餐」。

    警方上月獲報，對陳男辦公室等多個點執行搜索，查扣資料庫伺服器等大批證據，逮捕陳男、廖男等十人。

    國華徵信社前負責人陳原平從駭客論壇購得逾9千3百萬筆台灣民眾個資，包裝成「個資套餐」，以每套1萬元至10萬元販售。（記者鄭景議翻攝）

    國華徵信社前負責人陳原平從駭客論壇購得逾9千3百萬筆台灣民眾個資，包裝成「個資套餐」，以每套1萬元至10萬元販售。（記者鄭景議翻攝）

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