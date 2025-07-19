剴剴條款立院三讀 虐死未滿7歲童 可處死刑

立法院昨天三讀通過被稱為「剴剴條款」的刑法第二七二條之一及第二八六條修正草案，增訂凌虐未滿七歲兒童致死，可處死刑或無期徒刑等相關條文。（記者陳逸寬攝）

2025/07/19 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕一歲男童「剴剴」遭保母虐死，震驚全台。立法院昨天三讀通過被稱為「剴剴條款」的刑法第二七二條之一及第二八六條修正草案，增訂凌虐未滿七歲兒童致死，可處死刑或無期徒刑等相關條文，拉高的幅度比現行法對殺人者，可處死、無期或十年以上徒刑更重。

比現行法殺人犯行 刑責更重

三讀條文新增，對未滿七歲之人犯二七一條第一項之罪（殺人），加重其刑至二分之一；對未滿七歲之人以凌虐方式犯第二七一條第一項之罪，處死刑或無期徒刑，未遂犯罰之，預備犯處五年以下徒刑。

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此外，對未滿七歲之人犯二八六條前二項之罪（凌虐或他法妨害身心健全或發育；意圖營利犯前項之罪）者，依各該項規定加重其刑二分之一。對七歲以上、未滿十八歲之人犯第一項之罪致死，處無期或十年以上徒刑；致重傷處五年以上、十二年以下徒刑。對七歲以上、未滿十八歲之人犯第二項之罪致死，處無期或十二年以上徒刑；致重傷處十年以上徒刑。

對未滿七歲之人犯二八六條第一項之罪致死，處死刑、無期或十年以上徒刑；致重傷處十年以上徒刑。對未滿七歲之人犯第二項之罪致死，處死刑、無期或十二年以上有期徒刑；致重傷處無期或十二年以上徒刑。

刑法286條修正 朝野看法不同

朝野立委皆支持加重處罰凌虐行為，但對第二八六條的修正有不同看法，藍、白立委以人數優勢，表決通過民眾黨與國民黨團共提的再修正動議。

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