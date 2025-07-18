男開車墜谷 10歲女兒爬出找阿嬤⋯救不回爸爸

南投縣國姓鄉消防人員立院繩索垂降救人，合力 把吳男用擔架抬上路面。 （南投縣消防局提供）

2025/07/18 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣國姓鄉五十一歲吳姓男子，十六日晚間駕車載十歲女兒行經國姓村竹坑業道路，車子失控翻落山谷卡在樹叢，吳男被拋飛墜落約廿公尺山谷，女兒則幸運僅受輕傷，自行脫困爬出車外，跑回六十公尺外的住家，請阿嬤趕快報警救父親，消防人員趕到，吳男已因頸椎斷裂死亡。

吳姓男子前晚駕駛轎車載著十歲女兒到國姓鄉市區採買雞蛋等民生用品後返家，當天下了好幾小時的雨，道路濕滑，吳男的車子於晚間九時許行經竹坑業道路，在距離住家約六十公尺處的路上失控翻落山谷，車子卡在山坡樹叢，因撞擊力強大，前保險桿掉落，卡在另一棵樹幹，吳男噴飛車外，墜落到離路面約廿公尺深的山谷。

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吳男的十歲女兒有繫安全帶，未被拋出車外，幸運僅手腳擦挫傷，雖受到極大驚嚇，仍自行脫困爬出車外，並奮力爬上路面後，快跑回家告訴阿嬤：「爸爸翻車，人摔出車外了！」女童的阿嬤趕緊報警請求救援。

國姓鄉消防救護人員趕到後，先下到山坡下方查看吳男傷勢，發覺他後腦著地，頸椎斷裂，已明顯死亡；消防員將吳男遺體安置在捲式擔架，再利用繩索和車子吊臂吊上路面。女童後來得知父親死亡，悲傷難抑。警方指出，吳男未酒駕，確切肇事原因有待進一步釐清。

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