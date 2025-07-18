疑捲台鹽綠能案外案遭搜索／調局緝槍悍將 涉洩密受賄收押

林姓調查官涉洩密與收賄，遭檢調持票搜索住處與辦公室，被收押禁見。（記者王捷攝）

2025/07/18 05:30

〔記者王捷／台南報導〕曾破獲卅多把長槍的「緝槍悍將」台南市調查處調查官林家齊，疑捲入台鹽綠能風波，遭台南地檢署搜索，檢方發覺林的帳戶有幾筆解釋不清的金流，且疑涉洩密，昨天凌晨訊問後當庭將他逮捕，以其涉案重大聲押禁見獲准，另有四名同案被告亦遭聲押。

林家齊帳戶有可疑金流

林家齊是台南市調查處新營站調查官，年近四十歲，家中經濟重擔全由他一人承擔，與妻子育有兩名女兒。林員自台南一中、中山大學畢業後，考上調查官，曾派任台北市調查處，兩、三年前調回台南。

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南檢是在偵辦台鹽綠能弊案時，疑在分析手機通聯過程發現與林員有關的金流十分可疑，分他案調查，進而發現林的帳戶中有幾筆解釋不清的金流，同時懷疑林涉嫌洩露偵查機密。

南檢前天指揮調查局中部地區機動工作站，持搜索票前往新營調查站與林男住處執行搜索，當場查扣手機與文件，林男配合調查，南檢訊問到昨天凌晨，認為他涉案程度升高，當庭將他逮捕，讓庭外等候的父母掩面哽咽。林家齊的親友得知林員遭檢方聲押，難以置信。

本案疑為台鹽綠能相關案外案的延伸，林在特定金流上與當事人交集頻繁，但此說未獲檢方證實。檢方複訊後認為林員涉貪情節重大，有串、滅證之虞，將他與另四名被告聲押禁見。

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