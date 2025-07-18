6年前曾架網站吸金10億／警搜索公司 李牧耘假冒外送員

男子李牧耘穿著雨衣偽裝外送員，仍被警方識破。（記者邱俊福翻攝）

2025/07/18 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕涉以網購掩護博弈洗錢被逮的李牧耘，六年前也曾架設網站協助非法吸金近十億元，遭刑事警察局逮捕送辦，這次改以非法第三方支付公司架設購物電商網站平台方式，協助博弈集團洗錢，隱匿龐大的賭資不法金流，再次被刑局幹員逮捕究辦。據了解，警方前往李男公司搜索時，李一度穿著雨衣返回公司，假冒外送員觀察情況，被眼尖幹員一眼識破。

二○一九年三月間，刑事局偵辦馬來西亞「ANB&M101」吸金集團，該集團以投資馬來西亞房地產為幌子，謊稱年報酬率高達百分之三四八，並於國內架設網站供投資人查帳、提現及轉帳使用，再利用境外OBU帳戶移轉及隱匿吸金所得，涉嫌違法吸金近十億元，會員人數高達三萬人。

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當時，刑事局循線逮捕架設網站平台的李男，李到案宣稱僅提供平台給予轉帳；但被害人資金都匯入其帳戶，集團也是從他的帳戶發給報酬，警方研判李男應是集團帳房，移送檢方偵辦。

該案目前仍在司法訴訟中，李男未獲取教訓，反而變本加厲協助博弈集團隱匿不法金流。警方搜索其非法第三方支付公司時，李剛好外出，發現公司有異樣，改穿雨衣返回公司，面對警方訊問身分，他謊稱是外送員，並趁機將手機丟入垃圾桶，但他的身分仍被警方識破，手機也剛好來電作響，註定難逃法網。

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