為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    網購平台掩飾博弈網洗錢 1年3百億

    李牧耘（左一）等五人移送檢方偵辦，警方查扣手機、電腦主機、筆電、合約書等大批贓證物。（記者邱俊福翻攝）

    李牧耘（左一）等五人移送檢方偵辦，警方查扣手機、電腦主機、筆電、合約書等大批贓證物。（記者邱俊福翻攝）

    2025/07/18 05:30

    讓賭客偽裝成消費者 大量取得虛擬帳戶

    〔記者邱俊福／台北報導〕四十五歲男子李牧耘涉嫌成立代收、代付的兩家非法第三方支付公司，兩公司旗下再分別成立二個電商購物網站平台，讓博弈集團直接串接購物網，可讓賭客偽裝成消費者，取得大量虛擬帳戶，協助儲值賭資與發放賭金，藉以掩護不法金流，躲避追查。刑事警察局偵二大隊第一隊今年三月將其搗破，逮捕李男等五人到案，李與旗下張姓、羅姓重要成員共三人遭收押，初步清查非法集團經營一年三個月，收取四十個博弈集團至少三百億元賭資，從中收取手續費達一五○○萬元。

    刑局逮捕5人 3成員收押

    警方調查，李男成立「愛走國際股份有限公司」、「方居浩斯科技股份有限公司」兩家非法第三方支付公司後，於公司旗下分別又架設電商平台「樂享購」、「拚拚」購物網站，以購物網跟銀行取得消費者付款每筆兩萬元以內，可自動產生一組專屬虛擬帳號的付款機制。

    隨後，李與博弈集團勾結，讓博弈集團串接購物網的付款機制，讓賭客在線上娛樂城點選儲值時自動產生一組虛擬帳號，賭客便可直接將資金匯入該帳戶，迅速完成儲值程序，形同為博弈平台提供「即時金流服務」，此類虛擬帳號服務可隨時大量產出，不僅提升不法資金流轉效率，更能規避金融監理與警方追查，李男透過收取百分之零點三至零點五代收付手續費獲利。

    查扣6千多萬及房屋一棟

    警方蒐證後，今年三月搜索位於北市中山區商辦大樓的兩家第三支付公司，逮捕李男等五人，查扣銀行帳戶六六○八萬多元、市價二千多萬房屋一間，以及手機、電腦主機、平板電腦、筆電、合約書、賓士車等大批贓證物，依涉犯洗錢、組織犯罪、加重詐欺及意圖營利供給賭博場所等罪，移送新北地檢署偵辦。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播