網購平台掩飾博弈網洗錢 1年3百億

李牧耘（左一）等五人移送檢方偵辦，警方查扣手機、電腦主機、筆電、合約書等大批贓證物。（記者邱俊福翻攝）

2025/07/18 05:30

讓賭客偽裝成消費者 大量取得虛擬帳戶

〔記者邱俊福／台北報導〕四十五歲男子李牧耘涉嫌成立代收、代付的兩家非法第三方支付公司，兩公司旗下再分別成立二個電商購物網站平台，讓博弈集團直接串接購物網，可讓賭客偽裝成消費者，取得大量虛擬帳戶，協助儲值賭資與發放賭金，藉以掩護不法金流，躲避追查。刑事警察局偵二大隊第一隊今年三月將其搗破，逮捕李男等五人到案，李與旗下張姓、羅姓重要成員共三人遭收押，初步清查非法集團經營一年三個月，收取四十個博弈集團至少三百億元賭資，從中收取手續費達一五○○萬元。

刑局逮捕5人 3成員收押

警方調查，李男成立「愛走國際股份有限公司」、「方居浩斯科技股份有限公司」兩家非法第三方支付公司後，於公司旗下分別又架設電商平台「樂享購」、「拚拚」購物網站，以購物網跟銀行取得消費者付款每筆兩萬元以內，可自動產生一組專屬虛擬帳號的付款機制。

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隨後，李與博弈集團勾結，讓博弈集團串接購物網的付款機制，讓賭客在線上娛樂城點選儲值時自動產生一組虛擬帳號，賭客便可直接將資金匯入該帳戶，迅速完成儲值程序，形同為博弈平台提供「即時金流服務」，此類虛擬帳號服務可隨時大量產出，不僅提升不法資金流轉效率，更能規避金融監理與警方追查，李男透過收取百分之零點三至零點五代收付手續費獲利。

查扣6千多萬及房屋一棟

警方蒐證後，今年三月搜索位於北市中山區商辦大樓的兩家第三支付公司，逮捕李男等五人，查扣銀行帳戶六六○八萬多元、市價二千多萬房屋一間，以及手機、電腦主機、平板電腦、筆電、合約書、賓士車等大批贓證物，依涉犯洗錢、組織犯罪、加重詐欺及意圖營利供給賭博場所等罪，移送新北地檢署偵辦。

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