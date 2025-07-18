涉參與組織犯罪 陪偵洩密／台南知名媽媽牌律師 羈押禁見

台南知名媽媽牌女律師涉參與組織犯罪、陪偵洩密，遭羈押禁見。（記者王捷攝）

2025/07/18 05:30

〔記者王捷／台南報導〕知名網紅律師「仙塔」李宜諪涉嫌洩密、洗錢等罪，遭檢警搜索偵辦，引發外界關注。台南地檢署偵辦詐騙集團案件，也查出被台南律師界公認的知名「媽媽牌律師」何紫瀅涉參與組織犯罪，涉嫌詐欺、洩密等犯行，十六日深夜獲法官裁准羈押禁見，何女涉案引發台南律界震撼，外界稱其為資深版「仙塔」女律師。

擔任兩方律師曝光

台南律師界傳出，何女涉入的詐欺等案，疑似與珠寶及假珠寶買賣有關，並非現今猖獗的跨國電信詐騙集團。她曾擔任珠寶公司的法律顧問，替買賣雙方見證、簽署合約，疑似在發生糾紛後，同時擔任雙方的律師，才讓事件曝光。不過也有律師替她抱屈，認為如果依傳聞內容，不至於構成詐欺，較可能涉及背信罪，但這個說法未獲台南地檢署證實。

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台南地院指出，依據其他被告與檢方羈押聲請書所載的內容，何紫瀅涉參與犯罪組織以及三人以上共同詐欺取財及違反洗錢防制法，其辯解內容與同案被告、證人供述相互矛盾，顯然避重就輕，有具體事證足認有滅證、勾串共犯與證人之虞。

此外，法官審酌何紫瀅為執業律師，卻同時擔任詐騙集團成員與告訴人之律師，顯然有違律師倫理規範，又利用陪偵機會知悉偵查秘密並洩露，助長詐欺集團實施犯罪。整體犯罪情節非屬輕微，對社會治安已造成一定程度危害，因此裁定羈押並禁止接見通信。

對於同時擔任被告與告訴人律師一事，有律師指出，實務上雖偶有發生，但多為疏忽所致。即便真的是貪圖報酬而兩邊都接，已違反律師倫理，有可能構成背信罪，若檢方能提出詐欺罪構成要件的證據，則顯示證據認定已具相當基礎。

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