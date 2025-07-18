執業逾20年 何紫瀅貴婦圈指名律師

台南知名媽媽牌女律師涉參與組織犯罪、陪偵洩密，遭羈押禁見。（記者王捷攝）

2025/07/18 05:30

〔記者王捷／台南報導〕年約五十歲的律師何紫瀅，二○○二年加入台南律師公會，執業逾廿年，是台南律師界公認的「媽媽牌律師」，擅長處理民事與家事案件，形象穩重、作風溫和，經常受貴婦圈的指名委任。

擅長處理民事與家事案件

何紫瀅當年以數學滿分的分數考上台灣大學法律系，自稱唯一的遺憾是沒有繼續念碩士班，加強自己的專業；她曾給新進律師建議，凡走過必留下痕跡，案源來自當事人介紹，只要盡力，將來的收穫不用擔心，只是在前面努力的階段比較辛苦。

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據了解，何紫瀅因為資深、有實力，案件不少，經濟狀況不錯，平時常出入貴婦社交圈，熟識她的同業形容她談吐溫婉、不好爭鬥，與台南地方法院的有良好互動，沒有爭議紀錄，這次捲入刑案，引發許多同行錯愕。

律界傳出，她捲入的是與珠寶有關的刑事詐欺事件，由於她向來只接民事、家事等類案件，因此讓不少律師直呼難以理解，第一句話都是：「何律師怎麼會打刑案？」

有律師認為，何女涉入的詐欺案，與主流、集團性的詐欺案不同，或許是因熟人介紹協助介入，但法院做出羈押禁見的裁定，顯示檢方的舉證完整。不少長年與她往來的同業，得知他不僅捲入刑案還被羈押，均震驚不已。

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