為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    執業逾20年 何紫瀅貴婦圈指名律師

    台南知名媽媽牌女律師涉參與組織犯罪、陪偵洩密，遭羈押禁見。（記者王捷攝）

    台南知名媽媽牌女律師涉參與組織犯罪、陪偵洩密，遭羈押禁見。（記者王捷攝）

    2025/07/18 05:30

    〔記者王捷／台南報導〕年約五十歲的律師何紫瀅，二○○二年加入台南律師公會，執業逾廿年，是台南律師界公認的「媽媽牌律師」，擅長處理民事與家事案件，形象穩重、作風溫和，經常受貴婦圈的指名委任。

    擅長處理民事與家事案件

    何紫瀅當年以數學滿分的分數考上台灣大學法律系，自稱唯一的遺憾是沒有繼續念碩士班，加強自己的專業；她曾給新進律師建議，凡走過必留下痕跡，案源來自當事人介紹，只要盡力，將來的收穫不用擔心，只是在前面努力的階段比較辛苦。

    據了解，何紫瀅因為資深、有實力，案件不少，經濟狀況不錯，平時常出入貴婦社交圈，熟識她的同業形容她談吐溫婉、不好爭鬥，與台南地方法院的有良好互動，沒有爭議紀錄，這次捲入刑案，引發許多同行錯愕。

    律界傳出，她捲入的是與珠寶有關的刑事詐欺事件，由於她向來只接民事、家事等類案件，因此讓不少律師直呼難以理解，第一句話都是：「何律師怎麼會打刑案？」

    有律師認為，何女涉入的詐欺案，與主流、集團性的詐欺案不同，或許是因熟人介紹協助介入，但法院做出羈押禁見的裁定，顯示檢方的舉證完整。不少長年與她往來的同業，得知他不僅捲入刑案還被羈押，均震驚不已。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播