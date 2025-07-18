百富吸金182億 首腦判10年2月 國安會退休父助攬客 逾3千人受害

百富吸金182億起訴13人，負責人儲開軒父親、國安會會計室退休主任儲國衡判3年10月徒刑。（資料照）

2025/07/18 05:30

〔記者張文川／台北報導〕百富資本控股公司負責人儲開軒，被控未經核准銷售兩檔澳洲基金，對外宣稱保證還本，年息達六點五％至十二％，七年間吸金五億九千萬美元（約合新台幣一八二億元），受害人逾三千人，台北地方法院依違反銀行法將儲開軒判刑十年二月，其父、國安會會計室退休主任儲國衡判三年十月徒刑，百富財富管顧公司判處罰金一億元、百富環球策略資產公司罰金三千萬元。

稱基金保證獲利 吸引教師、公務員

全案起訴十三人，共犯陳政傑、林素真、賴建川、沈于揚、張家瑋、杜瑞雲、林志隆等七人，亦依非法經營收受存款業務罪判處六年半至七年半徒刑，辜靜怡、陳世昌、曾義勝、曹瑄芷等四人各判一年十月至三年八月，可上訴。

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檢調追查，儲開軒在台成立百富資本控股公司，對外宣稱是香港百麗金融集團的關係企業，推售兩檔未經金管會核准銷售的澳洲基金「百麗基金」、「金河獨立投資組合」，儲國衡於國安會退休後，到百富掛名當董事也參與銷售，父子在雙北、高雄擁有十筆房產，平日以瑪莎拉蒂、愛快羅密歐名車代步。

起訴儲開軒13人 儲國衡判3年10月

判決指出，儲開軒父子與主要幹部等人，自二○一六年起至二○二二年八月間，利用儲國衡昔日在公部門的人脈起步，推銷非法基金，或舉辦說明會、透過親友引薦，聲稱保證獲利，年報酬率達六點五％至十二％，投資人趨之若騖，逾三千人投資，不乏教師、退休公務員。檢方查扣父子的十筆房地產、名車及現金二千五百多萬元，總值約一點八億元，已法拍賣出兩輛名車。

百富吸金182億起訴13人，負責人儲開軒判刑10年2月，儲開軒名車代步，在臉書PO與瑪莎拉蒂跑車合影。（取自臉書）

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