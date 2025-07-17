家暴逾5成僅判拘役 立委籲修法重判

土城家暴男殺妻案，現代婦女基金會呼籲，不要責備受害者，不要轉傳犯案影片，並務實檢討防治制度。（圖取自現代婦女基金會網站）

2025/07/17 05:30

〔記者劉詠韻／台北報導〕新北市土城區近期發生駭人殺妻案，有家暴前科的謝姓男子至妻子住處怒摔存錢筒，警方依違反保護令移送新北地檢署，檢察官認情節輕微未聲押、將人請回，未料隔日即當街砍殺妻子及小姨子，引發社會對保護令實效與檢警介入時機的質疑。立法院司法及法制委員會昨針對「家庭暴力保護令核發」進行專案報告，資料顯示家暴相關案件中，「拘役」仍是最常見的裁罰方式，占比逾五成，立委質疑處罰過輕，難收嚇阻效果。

衛福部書面資料指出，根據司法院統計，二○二二至二○二四年，全國地方法院年均受理三萬六六九六件民事保護令聲請案，但僅核發約一萬九五八二件。若對照同期年均十六萬八一○○件的家暴通報案件，約廿一．八％進入保護令聲請程序，最終僅十一．七％獲核發，顯示現行制度下，絕大多數家暴案件未走到實際發出保護令的階段。

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審理時效方面，各地方法院平均需四十一．七日才能終結一件保護令案。若細分不同類型，緊急保護令平均需二．廿六小時、暫時保護令需廿三．四日，一般保護令則長達五十一．九日；核發內容多以禁止相對人施暴、騷擾、接觸或通訊等不必要聯絡為主，占比逾九成。

衛福部指出，近三年間，平均每年有三八一九人因家暴被起訴，另有二二八○人因違反保護令遭追訴，這些案件的判決結果亦以拘役為主，其次為一年以下有期徒刑。

民進黨立委沈發惠質疑，違反保護令案件雖有高達九十七．一％的定罪率，但約四分之三僅被判處拘役或罰金，家暴初犯者平均刑期僅一．五個月、累犯約二．三個月，四年間，僅二人被判處一年以上徒刑。他批評，輕微的處罰恐難發揮嚇阻效果，呼籲全面檢討量刑基準，強化刑罰強度，方能真正保障受暴者的安全。

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