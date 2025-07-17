10通緝犯及中國男「坐桶仔」 偷渡柬國入詐團

東港籍漁船億錩號偷渡10名通緝犯及中國偷渡客被押解回港。（屏東地檢署提供）

2025/07/17 05:30

〔記者葉永騫、蔡宗憲／屏東報導〕屏東地檢署與海巡署等單位今年三月在東港西南方海域查獲東港籍漁船「億錩號」涉嫌搭載十名偷渡客前往柬埔寨，準備加入詐騙集團，屏東地檢署組成專案小組逮捕偷渡集團主嫌許巍耀在內共八人、偷渡犯十人，（八人為通緝犯、一人受限制出境之被告、一人為非法入境中國籍男子），十八人依違反入出國及移民法、國安法等罪嫌起訴。

一人要價一百五十萬

東港外海 漁船被逮

屏東地檢署表示，這起偷渡案由主嫌許巍耀背後策畫一切，夥同共犯吳姓男子招募偷渡客、安排交通路線、聯絡船隻及住宿等事宜，每名偷渡者約定收費一百五十萬元，從去年底至今年三月間，陸續招攬許姓等共九名偷渡客（其中八人有毒品、槍砲、加重詐欺通緝犯，含竹聯幫弘仁會幹部許育偉；一名因運輸毒品案件，經法院限制出境），以及一名陳姓非法入境之中國人，因為在中國犯案後偷渡來台後再準備偷渡至柬埔寨並與當地詐騙集團配合，等待偷渡成功後，這些偷渡犯就從事詐騙工作來抵償偷渡的費用。

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據了解，該集團由主嫌許巍耀聯繫這些偷渡犯和台籍的通緝犯，為躲查緝，首先駕駛泡棉船載運偷渡犯從岸邊出海，由另艘漁船接駁，接著又轉接到另一艘漁船。

等待駛出十二浬領海外，再轉乘「億錩號」漁船（CT4）至柬埔寨，以此方式規避港口與安檢通報，以達成跨海偷渡目的，今年三月十四日下午，海巡署在東港外海一三七浬處查獲「億錩號」，依法逮捕全船人員，但許巍耀是案發後向上追查，才查出是他在背後主導一切偷渡事宜。

屏東地檢署強調，該案涉有組織性跨境犯罪，行為嚴重侵害國家安全與邊境秩序，且多名偷渡者為毒品、槍砲、詐欺等重大案件通緝犯，因此請法官從重量刑，主嫌許巍耀求刑八年、吳嫌求刑六年六個月。

偷渡客整排睡在漁船上。（屏東地檢署提供）

屏東地檢署、海巡署將漁船偷渡嫌犯逮捕送辦。（屏東地檢署提供）

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