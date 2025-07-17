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    首頁　>　社會

    「以警身歷其境的判斷為準」遭衝撞擊斃乘客 警無罪確定

    桃園市政府警局八德分局八德所副所長曾沛恩，於2020年間因取締違規酒駕案件，開槍打死車後乘客，全案纏訟五年終判無罪，曾沛恩目前擔任四維所所長。（記者謝武雄攝）

    桃園市政府警局八德分局八德所副所長曾沛恩，於2020年間因取締違規酒駕案件，開槍打死車後乘客，全案纏訟五年終判無罪，曾沛恩目前擔任四維所所長。（記者謝武雄攝）

    2025/07/17 05:30

    〔記者張文川、謝武雄、陳璟民／綜合報導〕桃園市八德警分局八德派出所時任副所長曾沛恩，五年前深夜追緝酒駕拒檢車輛，曾員危急之下朝吳男車輛連開五槍嚇阻，意外擊中後座楊姓女乘客致中彈身亡，檢方依過失致死罪起訴；最高法院維持歷審見解，認定應以員警身歷其境的判斷為準，而非事後諸葛予以評斷，用槍符合合理使用的規定，沒有過失，判無罪確定。

    民事判賠七百多萬 上訴中

    不過，民事方面，楊女家屬訴請國家賠償，桃園地院去年三月判八德分局應國賠七四八萬餘元，上訴高等法院審理中。

    二○二○年三月二十七日深夜十一時多，曾沛恩執行巡邏勤務，發現四十八歲男子吳慶文（公共危險、妨害公務罪併判八月可易科罰金，一審未上訴確定）駕車載李、蕭二男及楊女上路，途中違規臨停被員警示意攔查，吳男卻加速逃離，警方追趕，車上三人都勸吳男停車但遭拒，吳男狂飆巷弄內撞上房屋牆壁，還三度倒車、高速衝撞後方圍堵的警車三次，撞出空隙後想要駛離現場。

    曾員擔心吳男再倒車撞他，舉槍朝吳車後方連開五槍，其中二彈射入車輛後座命中右後座楊女的左大腿、左小腿、左後背，送醫搶救仍然不治。檢方認為曾員用槍逾越比例原則，依過失致死罪嫌起訴。

    桃園地院審理認為，吳男危險駕駛行為危害用路人生命安全，監視器影像、彈道重建報告、警械使用調查報告也顯示，子彈是朝車身下方射擊輪胎而非車內人員，曾員已衡量急迫性及吳男可能造成的危害而開槍，用槍時機符合警械使用條例，未逾必要程度，沒有過失，判無罪。

    二審高院認為，法院應以員警身歷其境的判斷為準，而非事後諸葛予以評斷，仍判無罪。最高法院支持二審見解，維持無罪確定。

    所長曾沛恩：感謝司法還公道

    八德分局四維派出所長曾沛恩昨表示，感謝司法還他公道，感謝警察局長官承受各界壓力下，全力相挺，未來他將持續維護社會公義，依法使用警械執行職務，保護人民生命財產安全。

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