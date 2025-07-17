救災英雄護妻逃生 岳母顧3病殘同亡

花蓮縣壽豐鄉共和村一間鐵皮屋平房昨天凌晨發生火警，住後面的夫妻破窗逃生。（記者王錦義攝）

2025/07/17 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣壽豐鄉位於共和村內的平和村四區一處鐵皮加蓋房屋，昨凌晨發生死亡火災，同住的一家六口，僅住後面的二夫妻破窗逃生，劫後餘生的邱先生從事怪手司機工作，經常參與風災坍崩後蘇花公路搶通工程的第一線，堪稱救災的無名英雄，去年花蓮地震後也冒著落石搶通，昨晚發現濃煙後奮力破壞屋後的鋁窗，讓二人順利逃生。

六十歲的邱男說，他原本在台北做工程，但這三、四年因為岳父失智，跟著老婆返鄉幫忙照顧，因為會開怪手，就被介紹去做蘇花公路的搶通工作，每次颱風、豪雨都要在現場待命。

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獲救的蘇女相當難過說，他們從窗戶逃生後，然後一直在外面喊媽媽、妹妹都沒有回應，然後拍鐵皮外牆都已經很燙，也想要用水管救火，但現場火勢來得太快，等消防車來的時候已全部燒起來，

蘇女表示，她的媽媽相當有愛心，不僅把有身心障礙問題的阿姨接來照顧，住在二樓，另一個阿姨的小孩（卅八歲死者郭姓女子，過繼給蘇女父親郭男）有多重障礙，也是接來照顧，所以跟媽媽睡在同一間，近年加上爸爸失智放在客廳床舖，一個人照顧三人相當辛苦，所以三年前她跟先生搬回老家幫忙。

附近居民對於消防車因為地址混淆問題來的太慢感到生氣，但有義消私下說，消防人員沒有任意門，也不會瞬間移動，沒有任何人比消防人員更想把火滅掉，當報案地址與實際地點不同，只能依靠報案人的告知前往。

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