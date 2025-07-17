為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    救災英雄護妻逃生 岳母顧3病殘同亡

    花蓮縣壽豐鄉共和村一間鐵皮屋平房昨天凌晨發生火警，住後面的夫妻破窗逃生。（記者王錦義攝）

    花蓮縣壽豐鄉共和村一間鐵皮屋平房昨天凌晨發生火警，住後面的夫妻破窗逃生。（記者王錦義攝）

    2025/07/17 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣壽豐鄉位於共和村內的平和村四區一處鐵皮加蓋房屋，昨凌晨發生死亡火災，同住的一家六口，僅住後面的二夫妻破窗逃生，劫後餘生的邱先生從事怪手司機工作，經常參與風災坍崩後蘇花公路搶通工程的第一線，堪稱救災的無名英雄，去年花蓮地震後也冒著落石搶通，昨晚發現濃煙後奮力破壞屋後的鋁窗，讓二人順利逃生。

    六十歲的邱男說，他原本在台北做工程，但這三、四年因為岳父失智，跟著老婆返鄉幫忙照顧，因為會開怪手，就被介紹去做蘇花公路的搶通工作，每次颱風、豪雨都要在現場待命。

    獲救的蘇女相當難過說，他們從窗戶逃生後，然後一直在外面喊媽媽、妹妹都沒有回應，然後拍鐵皮外牆都已經很燙，也想要用水管救火，但現場火勢來得太快，等消防車來的時候已全部燒起來，

    蘇女表示，她的媽媽相當有愛心，不僅把有身心障礙問題的阿姨接來照顧，住在二樓，另一個阿姨的小孩（卅八歲死者郭姓女子，過繼給蘇女父親郭男）有多重障礙，也是接來照顧，所以跟媽媽睡在同一間，近年加上爸爸失智放在客廳床舖，一個人照顧三人相當辛苦，所以三年前她跟先生搬回老家幫忙。

    附近居民對於消防車因為地址混淆問題來的太慢感到生氣，但有義消私下說，消防人員沒有任意門，也不會瞬間移動，沒有任何人比消防人員更想把火滅掉，當報案地址與實際地點不同，只能依靠報案人的告知前往。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播