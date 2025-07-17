3大致命殺機造就「奪命烤箱」

花蓮縣壽豐鄉平和村四區一間鐵皮屋平房昨天凌晨大火，消防單位趕抵時，現場已經全面燃燒。（民眾提供）

2025/07/17 05:30

無住警器、鐵皮屋、木造隔間

〔記者吳仁捷、陸運鋒／新北報導〕花蓮縣壽豐鄉一場火警不幸奪走四名住戶性命，消防署初步了解，起火戶為鐵皮搭建平房，數十坪大的屋內，並未裝設獨立式火災住宅警報器，導致住戶錯失黃金逃生時間；另鐵皮屋不具防火時效，高溫輻射熱下，屋內淪為奪命「烤箱」；加上屋內採用木造隔間，助長火勢，三大致命殺機釀成無法挽救悲劇。

消防署重申，為求降低傷亡，多年來極力呼籲民眾於老舊住宅或平房，裝設獨立式火災住宅警報器，將再強化老舊公寓、獨居或高齡等弱勢族群，裝設住警器保命。

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據了解，位於花蓮壽豐鄉平和村的起火戶，從遺體散布屋內，研判死者疑出現初期逃生跡象。

消防單位初判，起火戶以鐵皮搭建，屋內以木材混搭、隔間，當鐵皮屋門窗、外皮遭燒熔、凹陷，大量空氣竄入加速助燃，讓屋內淪為奪命烤箱，加上火勢瞬間大作，屋內住戶極可能在逃生無門下，遭嗆昏後慘遭祝融吞噬。

消防單位初步分析，起火戶位於壽豐鄉郊區，應為（消防）水源缺乏區域，當鄰近場所失火時，僅仰賴大量水庫車載運水源滅火，考驗第一時間消防車輛調度。

此外，起火戶成員，五人為中高齡，為火災高危險群，若無事先規劃、熟悉逃生路線，加上屋內堆雜物，難免遭遇逃生受阻，便可能命喪火窟。

不具名消防官指出，凌晨時分，民眾大多已入睡，一旦發生火警，多數遭火煙嗆醒時，火勢已燃燒相當時間，加上火煙層下降，屋內缺氧及逃生受限，錯失黃金逃生時間，呼籲民眾家中至少裝設一顆住警器，於火災初期、第一時間發出高分貝警示聲，即時叫醒住戶，初期逃生、因應，爭取大幅提升獲救機率。

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