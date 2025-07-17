花蓮火警4死／行政區劃不明確 30年未處理

花蓮壽豐火警，第一時間誤為地圖左邊平和村四區42號，但災戶應是地圖右邊共和村內的平和村四區42-32號，兩邊車行的距離相差4公里。（取自Ｇoogle Ｍap）

2025/07/17 05:30

災戶位處共和村 門牌編在平和村 門牌混亂導致延遲救災

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣壽豐鄉共和村內有平和村民！昨天壽豐的一場鐵皮屋平房火警，從報案時的雞同鴨講、到消防人車跑錯地點，等趕到火場時，整棟房屋已全面陷入火海，有四人被燒死在屋內。三十多年來行政區劃不明確，卻從未處理，以致於門牌混亂導致一場災難，壽豐鄉長曾淑懿昨天表示，對於過去留下的門牌問題，將會協助向戶政機關進行門牌整編。

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特殊現象有三戶 僅災戶有住人

平和村長張裕勝說，這戶人家是共和村中的平和村民，雖然行政地理位置位於共和村，但門牌是編在平和村，投票也在平和投票；原因是三十多年前，原本住在靠近荖溪那邊平和村，後來往現地搬遷，但當時附近全部都是農地，沒有行政門牌，因此就繼續沿用平和村老門牌，隨著日後附近住戶增加，後來才有共和村豐坪路三段六百巷的新門牌。張表示，以前有問過老人家要不要改，老人家覺得麻煩，時至如今，出現「共和村中的平和村民」特殊現象有三戶，只有蘇家這戶有住人。

壽豐鄉代表會副主席馬其山說，當年這戶人家為了務農方便，從平和村搬到農地附近，隨便搭了一些簡易平房，因為附近也沒什麼住戶，所以門牌就用以前舊的，後來有了其他住戶，地址就編共和村；他覺得行政區域應該要重新規劃，劃分清楚才不會有灰色地帶，萬一發生突如其來的狀況，也比較好找，將會請戶政單位重新劃分。

曾淑懿說，起火民宅內，一家六口同住，死者是蘇女的七十四歲父親郭男、六十八歲蘇姓母親、三十八歲妹妹郭女及六十七歲楊姓阿姨；兩名生還者蘇家女兒與夫婿邱男，火災當下從房間破窗逃出，才得以倖存，已安排二人暫住民宿，鄉公所也對意外死亡鄉親辦理給予意外救助金一人三十萬，還有其他單位的補助將協助家屬申請。

花蓮縣壽豐鄉共和村一間鐵皮屋平房昨天凌晨發生火警，消防單位趕抵時已全面燃燒。（民眾提供）

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