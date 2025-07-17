門牌混亂 第一時間跑錯地點 花蓮壽豐火警 鐵皮屋民宅4死

花蓮縣壽豐鄉共和村一間鐵皮屋平房發生火警，消防人員趕到現場已全面燃燒，火勢大又猛。（民眾提供）

2025/07/17 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣壽豐鄉共和村一間鐵皮平房昨凌晨起火，消防人車獲報出動，一開始跑錯地點，重新確認後趕到火場時，已全面燃燒，屋內六人只有住後棟的六十歲邱男與四十九歲蘇姓妻子破窗逃出，住前棟的蘇女父母、阿姨和妹妹四人均葬身火海。

起火戶平和村門牌 卻在共和村

兩地差4公里 趕到火場已不及

地方人士說，當地門牌混亂、數十年來行政區劃大有問題卻沒處理，起火戶是平和村門牌，實際卻在共和村內。

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消防單位事後勘查，懷疑是一台收音機的鋰電池充電時起火。檢方表示，死者看起來有逃生動作，但身體碳化嚴重，將解剖調查是否先被嗆昏再遭焚燒。

花蓮昨凌晨零點十八分發生地震，蘇女被震醒，聞到煙味叫丈夫起床，邱男一開門竄入濃煙，馬上關門及破壞鋁窗，夫妻跳窗逃生後，大喊媽媽、妹妹等人無回應。

花蓮縣消防局表示，零點廿三分獲報，指起火點在平和村四區某處，總機問是平和村四區嗎，對方說「嗯嗯」，因現場農路複雜，卅分回撥報案人詢問地標，說有月眉大橋、輕航機場、民宿等，卅四分第一組抵達沒發現，卅六分報案人提示民宿在共和村，四十八分抵達火場，兩處地點差了四公里。

對於被指延誤救災，消防局說，零時廿四分出勤，卅四分抵達第一次報案地址，沒延誤，中間因為確認地址，之後再趕過去。蘇女則說，報案時有特別說，他們家雖是平和村的門牌，但是在共和村，是在月眉大橋這一邊，還有講附近民宿的地標。

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