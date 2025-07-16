冠軍建材獨董會計師 涉內線交易

冠軍建材獨董巫永固涉內線交易，訊後四十萬元交保。（記者王定傳攝）

2025/07/16 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕上市公司冠軍建材（一八○六）去年三月發布重訊公告指，會計師對冠軍建材二○二三年財報出具保留意見，怎料，本身也是會計師的冠軍建材獨董巫永固，因提前獲知此重大利空消息，涉於禁止交易期間，利用親友的帳戶賣股票，以避損約廿萬餘元，台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處兵分五路，約談巫及其員工、親友三名被告，訊後依證券交易法內線交易罪嫌，諭令巫四十萬元交保，其他兩人請回。

據查，冠軍與中國海鷗住宅工業公司合資成立的「海鷗冠軍」，二○二三第四季財報因未能及時取得海鷗冠軍財務資料，拖累冠軍建材財報被會計師出具保留意見。

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冠軍建材獲知此訊息後，即於去年三月廿八日發布重訊：「本公司已委請律師發函，並於二○二四年三月廿六日獲得海鷗冠軍有限公司函覆告知將於四月廿日，提供二○二三年年度財務會計報告等資料，本公司爰於獲得相關資料後提供予會計師執行查核工作，據此對本公司二○二三年度財務報告提出更新之查核意見」。

避損20萬 巫永固40萬交保

檢調獲報，巫男提前獲知此重大利空訊息，涉於禁止交易期間利用親友帳戶賣股以避損約廿萬餘元；檢察官昨指揮台北處兵分五路搜索巫男任職的德風聯合會計師事務所等處，並約談巫等被告到案。

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