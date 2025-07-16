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    桃園女警陳于書 3金揚威世界告慰恩師

    桃園警分局防治組警員陳于書在世界警消運動會，一舉拿下3金1銅佳績，她帶著國旗站上頒獎台。（陳于書提供）

    桃園警分局防治組警員陳于書在世界警消運動會，一舉拿下3金1銅佳績，她帶著國旗站上頒獎台。（陳于書提供）

    2025/07/16 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市警察局桃園分局防治組廿九歲警員陳于書，今年參加世界警察和消防員運動會，在柔道（女子七十八公斤以上）、柔術（七十公斤以上有袍及無袍兩項）與臥推（卅歲以下）等賽事奪三金一銅，帶國旗站上頒獎台，為台灣爭光。

    世界警消運動會獲佳績

    陳于書來自台東縣卑南族部落，為柔道三段，曾是亞青盃國手，笑憶學柔道起源是讀知本國小三年級時，受老師「練柔道有糖果吃喔，要不要來？」吸引而加入，另一個原因是希望能拿獎學金幫助家中經濟。

    柔道好手常一招伏惡徒

    陳說，念台東大學附屬體育高中時征戰國內外，雖有不錯的成績，卻也換得滿身傷，原本希望像柔道好手連珍羚一樣遠赴日本，但深知運動傷害會影響選手路，已故恩師黃麗芬生前協助她邊讀書、邊練柔道，獲保送警察大學八十三期，畢業通過特考後分發桃園分局中路派出所，同仁暱稱她「阿書」，面對狡猾兇惡的歹徒，總是一招制伏。

    陳于書表示，備戰警消運動會的半年期間，下班後到分局或學校柔道場練習，以「假人」陪練，賽前一個月移師保一總隊集訓，瘦了七、八公斤，終於把狀態調整到最好。

    桃園警分局防治組警員陳于書在世界警消運動會，一舉拿下3金1銅佳績。（記者鄭淑婷攝）

    桃園警分局防治組警員陳于書在世界警消運動會，一舉拿下3金1銅佳績。（記者鄭淑婷攝）

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