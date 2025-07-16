10月兒哭鬧 慘遭狠父倒吊塞木箱亡

廖姓男子不滿10月大的兒子哭鬧，竟打巴掌、懸空倒吊，還塞入木箱內致死，台中地檢署今依凌虐致死罪起訴。（記者陳建志攝）

2025/07/16 05:30

母發現 兒已全身發黑

〔記者陳建志／台中報導〕台中市廖姓男子與甘姓女子去年六月離婚後，甘女獨自扶養兩個小孩，去年八月相約幫女兒慶生，當天凌晨廖男和十月大的兒子同睡，因半夜哭鬧，除呼巴掌，還抓住腿部倒吊懸空，甚至抓頭撞地板、牆壁，還將他塞進木箱內罰站，與女兒同睡的甘女直到當天下午才發現兒子在木箱內全身發黑送醫不治，台中地檢署偵結，依凌虐致死罪起訴廖男，移審國民法官審理。

狠父起訴 國民法官審理

中檢起訴指出，廖男（廿七歲）與甘女（廿三歲）是夫妻，去年六月已離婚，去年八月相約到廖男在東區的租屋處幫女兒慶生，同月廿二日凌晨一點多，兩人帶著小孩買消夜返家，由甘女帶著女兒到房間睡覺，廖男則陪十月大的兒子在和室房間睡覺。

請繼續往下閱讀...

沒想到兒子凌晨四點多哭鬧，廖男不顧他頭部尚未發育完成，先是打他巴掌，接著抓住大腿倒吊懸空，還抓頭撞地板或牆壁，並把他塞進木箱罰站後，獨自回房間睡覺，造成男嬰右大腿部到右膝前部，還有左大腿前部、左膝前部都有皮下軟組織水腫，微血管瘀血。

甘女直到當天下午五點多，前往木箱查看，才發現兒子全身發黑，沒有呼吸心跳，趕緊叫救護車送醫，不過仍在當晚七點多，因頭部外傷致顱內出血，併有橫紋肌溶解，宣告不治。

廖男被捕後移送台中地檢署偵辦，昨天依成年人對未滿七歲兒童凌虐致死罪起訴，全案移審國民法官審理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法