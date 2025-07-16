改很大 四核心裝十核心

警方查獲5款黑心平板電腦等贓證物，拆機看CPU實際規格，發覺差很大。（刑事局提供）

2025/07/16 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕家中從事物流生意的陳姓男子，前年自中國引進低規格記憶體、作業軟體、中央處理器（CPU）的中國黑心白板平板電腦，透過「刷機軟體」修改標示，佯裝成高規格，再低價透過購物網站販售，大部分被害人購買後，雖發現開機速度緩慢等問題，常誤以為僅是劣質品，自認倒楣作罷，幸有名被害人因從事通訊行，拆解查看，始知受騙，向警方舉報，進而一舉破獲。

警方表示，陳男自稱是前年赴中國旅遊時，有中國人士向其游說，願不願意合作販售白板平板電腦牟利後，雙方一拍即合，而為打著低價卻高規格的噱頭，增加銷量，中國黑心商製作像蘋果iPad的平板外殼，並透過「刷機軟體」將低規格標示修改成高規格標示，吸引消費購買。

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竄改的部分，包括十二GB記憶卡改成五一二GB、一二八GB記憶卡改成二TB、聯發科四核心CPU改成華為十核心等等，以及作業系統明明僅是安卓七點○版本卻改成安卓十五點○版本，造成硬體規規格不同下，無法更新與升級。

龜速拆開看 買家才知上當了

去年二月間，有名從事通訊行的被害人，購買後發現使用起來速度非常慢，根本不像所顯示的高規格，立即拆解查看，才發覺的記憶體等規格，跟顯示的規格，根本完全不相符，憤而報警。

警方逮捕陳男時，陳男早結束販賣黑心平板電腦，改賣太陽能燈；他到案後，向警方表達本身是老闆，只是想讓大家都有平板電腦使用，而也覺得自中國進口的平板電腦「怪怪的」，所以才賣得比較便宜。

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