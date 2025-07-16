中國白牌平板仿iPad 刷機裝高規大賺黑心錢

警方查獲5款黑心平板電腦等贓證物。（記者邱俊福攝）

2025/07/16 05:30

半年至少賣出五八二台

〔記者邱俊福／台北報導〕卅七歲陳姓男子與中國黑心商合作，涉嫌自中國引進低規格的記憶體、軟體及中央處理器CPU，外殼仿蘋果iPad，再以「刷機軟體」灌水竄改成「高效能」規格，以一千元至三千元低價在蝦皮網路賣場販售這些規格不相符合的劣質黑心白牌平板電腦，大賺黑心錢；刑事警察局偵九大隊第二隊據報蒐證，日前將陳男等二人查緝到案，初步清查短短半年至少賣出五八二台，不法獲利達一六五萬元。

租人頭帳號 購物網打廣告

警方調查，二○二三年十二月至隔年六月，陳男跟中國黑心商合作，由中國同夥負責在蝦皮購物賣場行銷、接單與出貨，並以每個蝦皮帳號每月六千元代價，租借七個台灣人頭帳號，透過這些帳號搭配廣告文宣，在購物網主打拍賣高效能平板電腦，再向國內民眾販售跟規格標示不符的低規格、低價黑心白牌平板電腦。

請繼續往下閱讀...

陳男則負責在台物流部分，將中國空運來台的黑心白牌平板電腦，收入家人所有的桃園市蘆竹區一處倉庫內，只要有民眾在購物網下訂單，便加以分裝，以超商店到店或者蝦皮智取門市方式，送交給消費者，完成訂單；不法獲利則陳男分得八成，中國同夥分得二成。

賺一六五萬 台灣賣家被捕

警方今年二月接獲被害人報案，指稱於購物網上平板電腦的銷售排行榜，多為主打低價卻高規格的商品，被害人心動購買後，發現規格與標示不符，懷疑是詐騙。

警方經長期蒐證，上月二十五日先查獲提供人頭賣家帳號的李姓男子，本月一日再至桃園市蘆竹區的倉庫進行搜索，逮捕陳男，查獲五款黑心平板電腦五一八台、平板電腦空盒卅九個等大批贓證物，訊後依刑法加重詐欺、偽造文書罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法