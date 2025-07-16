淡水小坪頂爛尾樓 爆詐貸35億

遠東航空董事長張綱維涉掏空遠航，一審重判15年，如今又涉假交易賣地推建案詐貸35億被偵辦。（資料照）

2025/07/16 05:30

檢調搜樺福、遠向2公司 提訊在押中的張綱維

〔記者王定傳／台北報導〕遠東航空董事長張綱維因涉掏空遠航資產卅六億元一審被重判，檢調又發現，二○一三年間，張涉利用他所實質控制的樺福集團，以假交易方式把新北市淡水區小坪頂土地賣給同集團禾豐泰公司（後改名遠向建設），以建案「台北君天下」向台企銀詐貸卅五億元，台北地檢署昨指揮調查局北機站兵分四路發動搜索，約談時任禾豐泰負責人周國光、樺福總經理林義隆等人，並提訊張綱維，全案朝違反銀行法等罪嫌偵辦。

請繼續往下閱讀...

位於新北市淡水區的小坪頂，擁淡水河、觀音山絕佳景觀，吸引不少建商進駐，卻有不少建商接連慘賠而留下爛尾樓，其中，原名「台北君天下」的建案，後來改名為「故宮樺福皇苑、山川匯」等，為地下五層、地上廿八層共二九一戶的兩棟鋼骨造大樓，當時總銷預估一百億元，每坪約八十萬元，怎料卻蓋到一半就停擺，成為最大爛尾樓。

張綱維土地左手賣右手

檢調發現，二○一三年間，張綱維涉以「左手賣右手」手法，把樺福集團持有的小坪頂數千坪土地，以假交易方式賣給禾豐泰公司，禾豐泰公司再以土地及建案，陸續向台企銀申貸卅五億餘元，其中，建案貸款部分有一定的動撥條件，不排除過程中有人出具不實資料欺騙銀行等情形。

建案無預售 蓋一半突停擺

檢調還查出，這個建案當初並未銷售預售屋，在蓋到一半後突然停擺，由於借款一直無法清償，二○二一年被銀行列為呆帳，迄今仍欠卅億餘元。

檢察官昨指揮北機站搜索樺福及遠向公司等四處地點，並約談禾豐泰負責人周國光、樺福總經理林義隆等五名被告、兩名證人共七人到案，查證釐清事實，另提訊在押的張綱維，全案朝違反銀行法中的詐害銀行等罪嫌偵辦。

張綱維掏空遠航 判15年

張綱維被控藉貸款案將樺福旗下公司債務移轉給遠航，例如將市場成交量低迷的「小坪頂房地」過戶給遠航，讓遠航承受大批爛尾樓等，掏空遠航資產卅六億元，台北地院去年依違反證券交易法等罪共判張十五年徒刑，其中一年得易科罰金，上訴高院審理中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法