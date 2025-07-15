前新竹縣芎林衛生所主任向死者家屬索紅包／衛生局：追回百餘萬規費

前新竹縣芎林鄉衛生所吳姓主任涉貪被起訴，衛生局修訂「新竹縣行政相驗申請流程」，避免再生弊端。（記者黃美珠攝）

2025/07/15 05:30

〔記者黃美珠、廖雪茹／新竹報導〕前新竹縣芎林鄉衛生所主任吳聲讓在任內藉由行政相驗，向死者家屬索取紅包，新竹檢方偵結依貪污罪起訴，新竹縣政府衛生局表示，為免行政相驗再生違失弊端，已修訂「新竹縣行政相驗申請流程」且在官網上公告，另核定新竹縣五家醫療機構配合辦理行政相驗業務。此外也將確實要求各衛生所依規辦理行政相驗業務，定期查核所屬衛生所執行行政相驗的執行情形，以避免違失狀況發生。

縣府衛生局表示，尊重司法偵查的結果，而被起訴的吳聲讓已於二○二三年十月退休，並於同年繳回衛生所損失的行政相驗規費一○四萬二二○○元，至於所領走的退休金，衛生局也會請法制單位研究依法辦理，該追回的就追回。

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此案由新竹地檢署肅貪專組檢察官陳子維指揮法務部廉政署移送偵辦。檢方呼籲，無論是司法或行政相驗，皆為依法執行的法定程序，收費標準均有明確規定。民眾可洽各地衛生所網站或所屬縣市政府公告查詢相關費用資訊，絕對不會額外加收紅包、現金或任何未經核定費用。如遇可疑情形，請立即向警方報案或向地檢署政風室檢舉。

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