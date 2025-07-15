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    三峽3死車禍 肇事翁死亡不起訴

    三峽3死車禍，肇事翁死亡不起訴。圖為肇事車禍現場畫面。（資料照）

    三峽3死車禍，肇事翁死亡不起訴。圖為肇事車禍現場畫面。（資料照）

    2025/07/15 05:30

    〔記者王定傳／台北報導〕七十八歲老翁余文正今年五月十九日下午四時許，駕車在新北市三峽北大國小旁學成街高速行駛，連撞十五人，釀成三死、十二輕重傷慘劇，其中九名死傷者為學生，引起社會震驚；新北地檢署查出，余曾以超過時速一百公里行駛，甚至發生第一次衝撞後，仍未見有任何煞車跡象，有殺人不確定故意，但因余已死亡，昨處分不起訴。

    檢方調查，余當日下午一時許駕車從苗栗縣老家北上，下午四時三分許，行經三峽學成路與國成街交岔路口左轉時，因左前輪不慎撞及中央分隔島致前進受阻，竟倒車撞後方車輛再違規駛入國成街。

    檢方查出，余進入國成街後開始加速，最高曾達時速九七‧八公里，但沒多久就以約九十公里時速擦撞一名腳踏車騎士，接著以八十一公里時速接連撞上三台機車與五名行人，再闖紅燈通過國光街，直到駛進復興路一三二巷才開始減速，一路從時速七一‧二減至時速五四‧三左右，但又撞上三名行人，最後撞擊巷口中央分隔島才停下，余送醫急救，因後續併發多重器官壞死及敗血症，於五月卅一日不治。

    檢方調查，余男的汽車並無機械異常，油門及煞車也未遭腳踏墊或外物堵住，余亦無喝酒、吸毒，雖有疾病但病症及生理變化不足以影響意識，案發時意識仍屬清楚，案發前身心狀況正常，具有駕駛車輛能力；而其行車紀錄器中，並未錄到余的聲音，全程只有音樂，經估算他時速曾高達一○四‧六公里，也會閃對向來車，但沒煞車動作，至於車上的粉圓是撞擊後傾倒所致，排除邊開車邊吃粉圓肇事可能性。

    檢方認為，余長年居住出入該區域，對周遭環境及行進路線車道窄小，車輛、行人往來眾多，案發時段又是附近中、小學生下課時間等事，知之甚詳，仍高速行駛，存有若真發生人命死傷，亦不以為意的心態，有殺人不確定故意。

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