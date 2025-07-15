代言假壯陽藥 小哥哥艾理10萬交保

檢警查扣相關偽藥1萬7千盒。（記者蔡清華翻攝）

2025/07/15 05:30

〔記者蔡清華／高雄報導〕網紅「小哥哥艾理」代言的壯陽保健食品「我弟很猛」等商品，被檢驗出含偽藥成分，橋頭地檢署發動搜索，查扣相關偽藥一萬七千盒，統計出售偽藥已達十四萬餘盒，金額達六千萬元，經拘提製造販售多名涉案人員及傳喚多名證人到案，商品製造、分裝公司負責人李事騎、王奕富二人被裁定收押，「小哥哥艾理」則十萬元交保。

撈6千萬 2負責人收押

去年底才因涉及經營色情網站被諭知廿萬元交保的「小哥哥艾理」陳玟理，再度因代言販賣壯陽偽藥遭檢方約談，他日前才在其代言頻道指稱其商品被人檢舉遭平台下架，抱怨政府打壓他「正牌」代言商品，卻放任仿冒的商品繼續販賣。

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檢方查出，由優力康生技生產的壯陽偽藥，含有「N-phenyl_propoxyphenyl_carbodenafil」偽藥成分（威爾鋼主要成分Sildenafil之類緣物，具有與「Sildenafil」相似之藥理活性）之壯陽藥物原料，並由康禾興業填充成膠囊並封裝至鋁箔包裝中，再經有鴻生技分裝成名為「我弟很猛」等壯陽商品，最後以「保健食品」為名義，在各網路通路販售。

橋頭地檢署主任檢察官陳竹君、檢察官施佳宏指揮高雄市警方於七月九日執行搜索，查扣相關偽藥一萬七千盒，經統計在市面上販售偽藥已達十四萬餘盒，販售金額達六千萬元。

相關人員訊後，認優力康生技負責人李事騎、有鴻生技負責人王奕富二人涉製造、販售偽藥罪嫌重大，有勾串共犯或證人及滅證之虞，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准，另被告陳玟理及阮姓、李姓通路幹部諭知均具保十萬元。

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