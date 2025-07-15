豐原5口命案 李團長拘提聲押禁見

李女被控詐騙檢方查獲新事證，圖為李女到當舖找王 家姊妹辦理抵押房屋貸款畫面。 （民眾提供）

2025/07/15 05:30

原獲15萬交保 臉書發文給代購黃金業者疑隔空串證

〔記者陳建志／台中報導〕台中「豐原五口命案」的「李團長」李女，之前訊問後以十五萬元交保，台中地檢署檢察官在調查金流，以及手機數位鑑定，加上李女在臉書發文給代購黃金業者疑似隔空串證，昨天核發拘票，指揮專案小組員警將李女拘提到案，訊後依涉嫌詐欺、偽造文書及恐嚇等罪嫌，認有羈押的理由及必要性，向法院聲請羈押、禁見。

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台中地檢署偵辦豐原五口命案，曾在四日持搜索票，約談李姓女子（四十五歲）、張姓女子（卅五歲）到案，分別命以十五萬元交保、限制住居，但李女僅以十五萬交保，引發社會質疑太輕。

台中地檢署表示，檢察官經調閱金流，查出王家買黃金的刷卡明細，以及手機數位採證，確認相關通聯，加上李女交保後還發文給代購黃金業者，「這幾天警方可能會找上門，請據實告訴警方，她是否常拿金塊賣業者」，讓檢方懷疑是隔空串證。

檢方搜獲新事證 保全證據偵辦

台中地檢署昨天依搜獲的新事證，拘提李女訊問後，認為其涉犯詐欺、偽造準私文書、恐嚇取財等罪嫌疑重大，有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據之虞，且有事實足認為有勾串共犯或證人之虞，並有反覆實行同一犯罪之虞，並有羈押必要，向法院聲請羈押、禁見。

台中地檢署表示，本案在七月四日、十月分別發動第一、二波搜索，經分析卷證、勾稽金流，並持續約談、查證案關人員，至今到案調查人數累計超過卅人，專案小組每日召開專案會議，加速進行各項偵查作為、保全一切證據，全力投入偵辦，將嚴辦重懲詐欺犯罪，決不容許不法分子逍遙法外。

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