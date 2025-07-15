氫氟酸 學者：又稱化骨水具腐蝕性

台泥三元鋰電池廠爆炸火舌噴出。 （讀者提供）

2025/07/15 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄小港三元能源的電池廠昨天清晨發生大火，廠內空氣一度監測出○．七七四ppm的氫氟酸，中山大學化學系教授兼氣膠科學研究中心主任王家蓁提醒，氫氟酸俗稱化骨水，具有腐蝕性，吸入或接觸到眼睛會有延遲性的灼傷或刺激感，若出現症狀一定要就醫。

高市府指出，昨上午九點四十七分廠內曾檢出微量氫氟酸最高濃度○．七七四ppm，廠外未檢出，並於十點半發送細胞簡訊，提醒市民緊閉門窗，做好安全防護。復於十一點十九分再次於廠內使用檢知管確認，已未檢出氫氟酸，顯示該物質僅短暫少量於廠內產生，並未造成廠外污染。

請繼續往下閱讀...

王家蓁指出，氫氟酸（Hydrogen Fluoride, HF），氣態時叫氟化氫，含水分時就叫氫氟酸，俗名化骨水，雖是弱酸，卻是很強的強酸，具有腐蝕性，二○一九年苗栗某光電廠曾發生外籍女移工，遭氫氟酸藥水噴濺下肢，導致左腿三％、右大腿全被腐蝕，緊急送醫仍傷重不治。

氫氟酸是一般工廠常會使用到的原料，用途如有機氟化合物、鋁電解、玻璃蝕刻、半導體製造和煉油等領域，製作電池亦是。

電池廠發生火警爆炸後，就可能散發出氟化氫氣膠或氫氟酸，吸入後可進入咽喉甚至到肺部深處，造成刺激性傷害，有慢性呼吸道疾病者受到的影響會更嚴重，但接觸或吸入後，症狀要幾小時後才會出現反應，例如眼睛或皮膚有紅腫、灼傷或刺激感，可先用大量清水或食鹽水沖洗並就醫，或喉嚨紅腫、呼吸困難等都應就醫。

王家蓁建議，戶外空氣中有氫氟酸或氟化氫氣膠時，應緊閉門窗並可打開室內空氣清淨機，若氣體是由室內產生，則應立即讓空間通風，以降低其濃度、減少傷害。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法