空污影響6公里 氫氟酸毒氣外洩╱首座超級電池廠爆炸 3消防員12員工傷

台泥三元鋰電池廠大火產出氫氟酸等有害物質，接觸或吸入會造成延遲性的傷害。 （高雄市消防局提供）

2025/07/15 05:30

〔記者洪定宏、陳文嬋、黃良傑／高雄報導〕位於高雄市小港區長春街的全台首座超級電池工廠「三元能源科技」公司昨天清晨五點四分驚傳爆炸火警，經過多波爆炸聲響後冒出火光，數公里外就能看到竄高的濃煙，燃燒面積約八千平方公尺，十二名員工及包商逃生擦傷，三名消防員到場搶救被灼傷，雖然都意識清楚，十五人仍全部送醫治療，陸續出院後，剩一名包商頭暈留院觀察，高雄市長陳其邁一早趕赴現場下令停工，高市環保局認定因工廠管理不當引發火警，可開罰十萬至五百萬元，將從重裁罰。

陳其邁下令停工 環保局將從重裁罰

三元能源科技為台泥集團子公司，位於台泥小港紙廠舊址，二○二一年十月舉行鋰電池動土典禮，專責建製全台首座超級電池工廠，二○二三年啟用後，預計一年可生產約二萬四千台電動汽車所需的長程電池量。昨天工廠疑進行電池充放電測試作業，突然發生爆炸起火燃燒。

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高市消防局指出，案發後動員一百五十多人搶救，四層樓工廠的一樓半成品區起火燃燒，但尚未進入就發生爆炸，十二名員工及包商在逃生過程擦傷，三名消防員救援過程輕微灼傷。由於火勢在內部悶燒，消防員不敢冒進，另調派八台機器人及兩台怪手支援灌救降溫。

三元是台泥子公司 疑電池充放電測試爆炸

下午兩點全面控制，確認無明火燃燒，但傍晚五點許，廠房四樓又一度冒出火苗，消防隊員持續以水柱灌救，空氣污染擴及影響小港、林園與大寮區，現場仍有人車徹夜待命。

高市環保局指出，起火點為電池常溫靜置區，大量鋰電池遇火發生爆炸，火勢猛烈，不斷竄出濃煙，污染物往西南傳遞，影響下風處達六公里，火勢更蔓延到電池儲存區，引發有毒氣體氫氟酸外洩。

氫氟酸依規定不得檢出，環保局在廠內一度測出氫氟酸濃度最高約○．七七四ppm，廠外則未測出濃度數據，高市府緊急發布空污警訊，提醒民眾減少外出、自我防護。近中午時，已未再檢出氫氟酸。

高雄市勞工局調查三元能源科技小港廠，今年進行工安勞檢時發現一項缺失，即「危害性化學品清單未依規定格式予以紀錄」，通知限期改善。

三元能源科技公司指出，起火點在廠內進行第一次充電作業的電池半成品倉庫，會全力配合調查及後續應變，另通知員工未來三天無須上班、薪資照發；昨天上午測得的微量氫氟酸，應為氟電解液輸送管中的殘留液在火災發生後極短時間內揮發所致。

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