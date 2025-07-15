為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    涉索賄拿紅包 前芎林衛生所主任 10年貪528萬

    前新竹縣芎林鄉衛生所主任吳聲讓涉貪10年詐528萬，新竹地檢署依貪污和背信等罪嫌提起公訴。（記者廖雪茹攝）

    前新竹縣芎林鄉衛生所主任吳聲讓涉貪10年詐528萬，新竹地檢署依貪污和背信等罪嫌提起公訴。（記者廖雪茹攝）

    2025/07/15 05:30

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕前新竹縣芎林鄉衛生所主任吳聲讓任內被查出在相驗時，主動開口或由殯葬業者轉述，向死者家屬索取每案二千元至四千元不等的紅包，讓不知情的家屬誤信為合法費用，當場交付現金紅包給他，十年來共詐得至少五二八萬元，衛生所也短收百萬餘元規費。新竹地檢署依貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪、刑法背信罪等罪嫌提起公訴，並建請法院沒收犯罪所得。

    相驗死亡案 吳聲讓違法索取紅包

    檢方調查，吳聲讓一九九九年起擔任芎林鄉衛生所醫師兼主任，主要職責包括綜理衛生所務及辦理行政相驗並開立死亡證明書。吳男明知依據醫療法及新竹縣政府公告的相驗收費標準，芎林鄉衛生所辦理行政相驗每案僅得收費二百元（含十份死亡證明書），應由家屬親自至衛生所繳納，不得擅自加收或變更。

    但吳男自二○一三年一月起到二○二三年四月卅日止，於相驗時主動開口或由殯葬業者轉述，向死者家屬索取每案二千至四千元不等的紅包，致家屬誤信為合法費用，當場交付現金給吳，合計詐得五二八萬餘元。

    逕開證明 衛生所短收逾百萬規費

    另外，吳男為掩飾犯行，除違法收費外，還逕行開立死亡證明書十份交予死者家屬，致家屬未依規定繳納行政相驗費用。經查，吳男犯行的十年期間，芎林鄉衛生所共通報五八一二件行政相驗死亡案件，但實際僅收到六○一件行政相驗費用，短收五二一一件，以每件二百元計算，損失一○四萬餘元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播