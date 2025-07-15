涉索賄拿紅包 前芎林衛生所主任 10年貪528萬

前新竹縣芎林鄉衛生所主任吳聲讓涉貪10年詐528萬，新竹地檢署依貪污和背信等罪嫌提起公訴。（記者廖雪茹攝）

2025/07/15 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕前新竹縣芎林鄉衛生所主任吳聲讓任內被查出在相驗時，主動開口或由殯葬業者轉述，向死者家屬索取每案二千元至四千元不等的紅包，讓不知情的家屬誤信為合法費用，當場交付現金紅包給他，十年來共詐得至少五二八萬元，衛生所也短收百萬餘元規費。新竹地檢署依貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪、刑法背信罪等罪嫌提起公訴，並建請法院沒收犯罪所得。

相驗死亡案 吳聲讓違法索取紅包

檢方調查，吳聲讓一九九九年起擔任芎林鄉衛生所醫師兼主任，主要職責包括綜理衛生所務及辦理行政相驗並開立死亡證明書。吳男明知依據醫療法及新竹縣政府公告的相驗收費標準，芎林鄉衛生所辦理行政相驗每案僅得收費二百元（含十份死亡證明書），應由家屬親自至衛生所繳納，不得擅自加收或變更。

請繼續往下閱讀...

但吳男自二○一三年一月起到二○二三年四月卅日止，於相驗時主動開口或由殯葬業者轉述，向死者家屬索取每案二千至四千元不等的紅包，致家屬誤信為合法費用，當場交付現金給吳，合計詐得五二八萬餘元。

逕開證明 衛生所短收逾百萬規費

另外，吳男為掩飾犯行，除違法收費外，還逕行開立死亡證明書十份交予死者家屬，致家屬未依規定繳納行政相驗費用。經查，吳男犯行的十年期間，芎林鄉衛生所共通報五八一二件行政相驗死亡案件，但實際僅收到六○一件行政相驗費用，短收五二一一件，以每件二百元計算，損失一○四萬餘元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法