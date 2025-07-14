金門監獄管理員幫羈押犯傳話 判休職一年

懲戒法院判處陳員休職一年，仍可上訴。（記者吳昇儒攝）

2025/07/14 05:30

〔記者吳昇儒／台北報導〕矯正署金門監獄管理員陳俊銘去年四月間受毒品案件羈押徐姓被告委託，傳話給另兩名曹姓、柯姓涉案人，以不會供出二人為由，索討金錢及用品，曹、柯二人則依約寄入監所內，後來，因事跡敗露，陳員被送辦。金門地院依公務員洩漏國防以外之秘密罪，判陳十月徒刑，法務部依法將陳員移送懲戒。懲戒法院判處陳員休職一年。

徐姓男子因涉及毒品案件，被檢警查獲，並羈押於金門監獄內。羈押禁見期間，徐男委託管理員陳俊銘向另兩名涉案人曹、柯生涉表示，自己在監所內需要的物品，以偵訊時不會供出二人為由，要求兩人寄到監所內。

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管理員陳俊銘明知自己身為公務人員，有保密義務不得協助羈押禁見犯嫌傳話，卻仍幫忙傳話，甚至將檢察官的偵查內容外洩給未到案的兩人，讓徐、曹、柯三人進行串證，檢警事後發現異狀，持續追查與曹、徐、柯接觸的公務人員，最後揪出幫忙傳話的陳俊銘，依法將他起訴。

金門地方法院認為，陳男雖於審理時承認犯行，卻多次檢討他人並自我合理化，可見始終未正視己過、反思內省，故依公務員洩漏國防以外之秘密罪，判他十月徒刑。

法務部調查後認為，陳俊銘違反公務員服務法、公務員廉政倫理規範及矯正人員專業倫理守則，依法將他移送懲戒法院審理，陳俊銘向懲戒法院法官指出，備感自責與深具悔意，一審已認罪，希望予以輕判。

法官則認為，陳員身為監所管理員，不得任意協助受刑人或收容人傳遞消息予他人，非但未能謹守規範，甚至洩漏偵查機關尚在偵查中案件的偵查內容，導致公眾喪失對其職位尊重，更增加偵查機關查緝難度，有予以懲戒必要。考量陳員事後承認犯行，判處休職一年，仍可上訴。

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