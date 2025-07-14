台中警酒駕撞賓士 孕婦嚇到險原地生產

轎車駕駛涉酒駕，被查出是現職警員。（民眾提供）

2025/07/14 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名孕婦近日挺著大肚子與丈夫、兒子共乘賓士車返家途中，竟遭一名酒駕男子追撞，她當場嚇得驚聲尖叫「差點原地生產！」，而肇事駕駛竟是台中市警局和平分局蔡姓警員，酒測值高達零點七六毫克，不僅遠超法定標準，還一度否認喝酒想與私了，除被依公共危險罪送辦，所屬分局也予記一大過調地懲處。

蔡員被送辦 記一大過調地懲處

這起事故發生在十一日晚間約九點五十五分，地點位於台中市潭子區圓通南路與復興路二段口，林姓孕婦當時與丈夫、國小兒子的賓士車正停等紅燈，突遭後方車輛猛然追撞，瞬間強大撞擊力道嚇得她驚聲尖叫，顧不得已有身孕，趕緊檢查兒子是否受傷。

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林女表示，自己即將臨盆，車禍發生當下腦中一片空白，「真的嚇到差點原地生產！」更讓她氣憤的是，撞人的白衣蔡姓男子（三十四歲）雖然不斷道歉，卻矢口否認喝酒，還想與其丈夫協商「私下解決」，甚至主動提議要送她去醫院安撫情緒，但丈夫不為所動，堅持報警處理。

轄區大雅分局獲報趕往處理，兩輛車車頭、車尾均有毀損，所幸無人受傷，經實施酒測，蔡男酒精濃度竟高達零點七六毫克，也被爆出是台中市和平分局現職警員。

所屬分局昨表示，經查，蔡員十一日晚間在快炒店餐敘後返家途中發生交通事故，經實施酒測，酒測值超過標準值，依公共危險罪將蔡員移送台中地檢署偵辦，檢方諭知無保請回，但該分局立即行政懲處從重記一大過並調整服務地區，相關人員考監責任均依規定議處。

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