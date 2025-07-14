專討工程款 警瓦解暴力討債集團 起獲M4步槍大批子彈

台中市刑大偵一隊破獲廖姓主嫌為主的暴力討債集團 ，起獲M4突擊步槍、子彈、霰彈槍子彈等證物。（記者陳建志翻攝）

2025/07/14 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕台中市刑大偵辦一起以廖宜春為首的暴力討債集團，受託處理工程及債務糾紛，若不從就毆打還亮槍恐嚇，警方日前收網，逮捕廖男等六名共犯，還查獲M4突擊步槍、子彈、改造子彈三百多顆及霰彈槍子彈十七顆、安非他命等證物，訊後移送台中地檢署偵辦，廖男一度聲押獲准目前已交保，並依槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇取財、妨害自由及詐欺等罪嫌起訴。

首腦廖宜春交保 數罪起訴

台中市刑大偵一隊獲報，廖宜春（四十九歲）擁槍自重組成暴力討債集團，受託幫人處理債務糾紛，一名新竹的邱姓被害人，與人有工程款糾紛，廖男將他誘出後，指揮集團成員毆打成傷，還恐嚇要將他的腿打斷，致邱男心生畏懼，藉故逃離現場。

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另一名住在台中的林姓被害人，因與人有財物糾紛，廖嫌即持偽造本票債權向其索討，林男不願意配合，廖嫌遂夥同成員恐嚇、威迫，強拆工程鷹架變賣償還，行為相當囂張。

台中市刑大偵一隊獲報後，由台中地檢署檢察官指揮偵辦，暗中進行蒐證，日前進行拘提、逮捕廖男及共犯等六人，現場查扣M4突擊步槍一支、彈匣一個、子彈廿九顆、改造子彈三一○顆、裝飾子彈四二○顆及霰彈槍子彈十七顆、安非他命一包、不明煙油四罐、手機二支、名牌手錶六支及毒品吸食器一組等證物。

警方還在現場發現廖嫌平時拜關公，租屋處還擺設金元寶、金蟾聚寶盒、木雕毛筆，祈求財源廣進、大筆進財，希望業績長紅，日進斗金，不過最後仍栽在警方手裡。廖男等六人經檢方偵辦後，依槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇取財、妨害自由及詐欺等罪嫌起訴。

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廖男在租屋處擺設木雕關公，祈求招財進寶 ，不過仍被警方破獲。 （記者陳建志翻攝）

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