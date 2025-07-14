為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    專討工程款 警瓦解暴力討債集團 起獲M4步槍大批子彈

    台中市刑大偵一隊破獲廖姓主嫌為主的暴力討債集團 ，起獲M4突擊步槍、子彈、霰彈槍子彈等證物。（記者陳建志翻攝）

    台中市刑大偵一隊破獲廖姓主嫌為主的暴力討債集團 ，起獲M4突擊步槍、子彈、霰彈槍子彈等證物。（記者陳建志翻攝）

    2025/07/14 05:30

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市刑大偵辦一起以廖宜春為首的暴力討債集團，受託處理工程及債務糾紛，若不從就毆打還亮槍恐嚇，警方日前收網，逮捕廖男等六名共犯，還查獲M4突擊步槍、子彈、改造子彈三百多顆及霰彈槍子彈十七顆、安非他命等證物，訊後移送台中地檢署偵辦，廖男一度聲押獲准目前已交保，並依槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇取財、妨害自由及詐欺等罪嫌起訴。

    首腦廖宜春交保 數罪起訴

    台中市刑大偵一隊獲報，廖宜春（四十九歲）擁槍自重組成暴力討債集團，受託幫人處理債務糾紛，一名新竹的邱姓被害人，與人有工程款糾紛，廖男將他誘出後，指揮集團成員毆打成傷，還恐嚇要將他的腿打斷，致邱男心生畏懼，藉故逃離現場。

    另一名住在台中的林姓被害人，因與人有財物糾紛，廖嫌即持偽造本票債權向其索討，林男不願意配合，廖嫌遂夥同成員恐嚇、威迫，強拆工程鷹架變賣償還，行為相當囂張。

    台中市刑大偵一隊獲報後，由台中地檢署檢察官指揮偵辦，暗中進行蒐證，日前進行拘提、逮捕廖男及共犯等六人，現場查扣M4突擊步槍一支、彈匣一個、子彈廿九顆、改造子彈三一○顆、裝飾子彈四二○顆及霰彈槍子彈十七顆、安非他命一包、不明煙油四罐、手機二支、名牌手錶六支及毒品吸食器一組等證物。

    警方還在現場發現廖嫌平時拜關公，租屋處還擺設金元寶、金蟾聚寶盒、木雕毛筆，祈求財源廣進、大筆進財，希望業績長紅，日進斗金，不過最後仍栽在警方手裡。廖男等六人經檢方偵辦後，依槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇取財、妨害自由及詐欺等罪嫌起訴。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    廖男在租屋處擺設木雕關公，祈求招財進寶 ，不過仍被警方破獲。 （記者陳建志翻攝）

    廖男在租屋處擺設木雕關公，祈求招財進寶 ，不過仍被警方破獲。 （記者陳建志翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播