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    調查官淪詐團收簿手》劉員被視為調查官精英 同僚惋惜

    調查局高雄市調處劉姓調查員，去年兼差當外送員 貼補家用，卻幫詐團當「收簿手」被起訴。 （圖擷取自Google地圖）

    調查局高雄市調處劉姓調查員，去年兼差當外送員 貼補家用，卻幫詐團當「收簿手」被起訴。 （圖擷取自Google地圖）

    2025/07/14 05:30

    〔記者蘇福男／高雄報導〕調查局高雄市調查處劉姓調查官，曾在中部專業單位擔任科技偵查員，為調查班五十八期結業，當年總統蔡英文親自主持結業典禮，被視為調查官之中的精英，竟被詐團吸收擔任「收簿手」，遭台中地檢署起訴，同仁均深表惋惜。

    調查局指出，劉員身為執法人員，竟涉入詐騙集團犯罪，遭台中地檢署起訴，收到起訴書後，立刻將劉員調離現職，並已完成行政調查，將儘速召開臨時考績會，依法予以嚴處。

    調查局強調，劉員所為不僅嚴重違抗政府重大政令及損害國家司法威信，更戕害社會對該局執行職務的信賴，嚴重敗壞調查人員聲譽，局長對於害群之馬抹滅全局同仁的努力深表痛心，將儘速召開臨時考績會，依法予以嚴處。

    調查局局長︰將依法嚴處

    據了解，涉案的劉姓調查官，為調查班五十八期，當年有一○三人結業，都曾在各專業領域有傑出的表現，總統蔡英文親自主持結業式，劉曾在中部專業單位擔任科技偵查隊偵查員，分發至高雄處僅三年，負責外勤緝毒工作，平日工作態度認真，對其涉入詐團案，同僚都深感震驚與惋惜。

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