為賺4900元恐免職自毀前程…高雄調查官淪詐團收簿手 起訴

調查局高雄市調處劉姓調查員，去年兼差當外送員 貼補家用，卻幫詐團當「收簿手」被起訴。（圖擷取自Google地圖）

2025/07/14 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕法務部調查局高雄市調處劉姓調查員，去年兼差當外送員貼補家用，卻幫詐團當起「收簿手」，劉男落網時否認犯罪，辯稱月薪八萬元，不會為一單一千五百元讓自己涉險，不知違法。檢方認為，劉男擔任外送員，需要送六十至七十單才可賺到五千元，劉卻以八分鐘的機車路程，即入帳四千九百元，顯然已可預見超額報酬涉及不法，不採信說詞，依詐欺罪起訴。

劉原是警察 考上調查官

台中地檢署調查，劉男原擔任警員在港警隊服務，後來考上調查局擔任調查官，去年兼差外送，卻幫詐騙集團運送內有被騙民眾金融卡和帳戶的包裹，劉男依指示先到台中西屯一間超商取包裹，再拿到西屯的空軍一號貨運站轉寄給詐團。

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劉男到案時則否認擔任詐欺集團「收簿手」，辯稱是從臉書社團看到訊息，對方以每單一千五百元要求幫忙寄送文件，因需要貼補家用才接案，不知道是違法的，且自己月薪八萬元，不會為一單一千五百元讓自己涉險，且有傳訊息詢問對方，對方也說裡面僅是客戶資料。

檢方認為，現今提供文件、包裹寄送業者眾多，正常情況下，不需要隱匿收件人資料，委託他人代為轉寄，劉男當天接單，每次報酬為一千五百元，當天共計二單賺三千元，加上一千九百元的交通費，共賺四千九百元，但運送距離僅有二．八公里，騎機車僅需約八分鐘，卻能賺取高額的報酬，顯與外送員正常接單賺取的費用不合。

檢方表示，外送員正常情況下，須接單六十至七十單，且須工作一至二日，才可能賺到近五千元，但劉男接二單就賺到四千九百元，顯然已可預見包裹涉及不法，對方才願意給予這麼高的酬勞，劉男身為執法人員，理應對此更有警覺性，卻協助運送，辯稱不知情無法採信，依詐欺罪嫌將他起訴。

劉負責外勤緝毒 已調職

調查官淪為詐騙集團共犯讓外界震驚，據了解，調查班五十八期的劉男從警員考上調查官後，分發至高雄市調處僅三年，平時負責外勤緝毒工作，調查局收到起訴書後，已經將他調離外勤，暫時到秘書室整理檔案，預計將會召開考績會進行懲處，恐面臨二大過免職。

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