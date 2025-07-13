豐原5死／婦控李團長詐財百萬 警完成調查

李姓女團購主被周姓婦人指控詐騙。圖為李女到當舖找王家姊妹蓋印章，辦理抵押房屋貸款的畫面。（資料照，民眾提供）

2025/07/13 05:30

也是代購黃金抽佣

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市豐原區王姓一家五口生前遭詐騙千萬元，被檢方諭知十五萬元交保的全案關鍵人李姓女團購主（李團長），在本月發生五口死亡案之前，就被一名周姓婦人控告詐欺，導致周婦受害上百萬元，李女則稱是合法投資，兩人說法差異頗大，警方預計近期將李女依詐欺罪函送台中地檢署偵辦。

周婦二個多月前向台中市警五分局控告李女詐欺罪，周指控，李女也是以「刷卡代購黃金」名義，慫恿她每刷十五萬元可獲三千元佣金，過程與王家幾乎一樣，不料刷卡買黃金數月之後，李女不再支付卡費與佣金，導致她損失上百萬元。警方傳喚李女，李女稱都是合法的黃金投資，未詐欺。

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已有多人出面指控

目前被李女以「「刷卡代購黃金，賺取佣金」名義，慫恿「投資黃金」的民眾，已有數人出面指控李女的手法如出一轍，都是先邀刷卡代購黃金，李女如期支付卡費，但一段時間後不再付卡費、也不再給佣金，黃金卻全部被李女取走；整個過程因類似財務糾紛，部分被害人表示即使打民事官司勝訴，李女也無財產，錢根本拿不回來。

不過，這類情況已經不是單一個案，而是李女的慣用手法，是否已構成「使用詐術」，是目前檢警調查釐清的一大重點。

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