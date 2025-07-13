詐團蹭普發現金1萬 簡訊連結千萬別點

詐團發出普發現金1萬元申請連結簡訊，警方呼籲民眾勿點擊網址，以免受騙。（民眾提供）

2025/07/13 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕立法院昨天三讀通過普發現金一萬元的相關條例規定，詐騙集團立即趁著引發社會討論時期，廣發假簡訊，企圖誘騙民眾點入連結的假網站，刑事警察局昨天緊急提醒民眾，千萬不要點入連結填寫個資，否則將掉入詐騙陷阱。

該簡訊內容為「去年（二○二四）稅收超徵五二八三億元創新高，全民普發現金一萬元通過，申請連結：xxxxxxx」。

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刑事局表示，詐騙集團往往會觀察近期時事，推出最能誘惑民眾的假訊息，以致立法院消息出現後，詐團第一時間就利用這個訊息，以申請萬元現金為由散布假簡訊，內容附上一個申請的不明連結，如果民眾誤信點入其連結，會出現填寫個人姓名、手機號碼、身分證字號等個人資料，以及要求填寫匯款的信用卡卡號、有效期限、安全碼等資料，詐團取得這些資訊，就會進行後續的盜刷等犯罪行為。

５不原則 遠離詐騙

犯罪集團利用簡訊散布不明連結的目的，除要求填寫個人資料、信用卡卡號等以遂行盜刷外，也曾出現要求填寫社群軟體LINE等的帳號與密碼，要求被害人給予驗證碼，即可盜走民眾的社群軟體帳號，再利用其帳號假冒當事人，行騙帳號內的親友，比如以臨時借款應急等理由詐財。

也有駭客於不明連結內夾帶惡意軟體，竊取被害人系統中的資料，或鎖住檔案勒索，要求付錢才解鎖等，因此民眾務必謹守「不明簡訊不要信」、「不明連結不要點」的防詐守則。

刑事局重申防詐的五項原則：一，不接陌生來電。二，不點未知連結。三，不聽投資明牌。四，不怕莫名威脅。五，不給個人資料。

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