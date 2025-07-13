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    首頁　>　社會

    疑集團犯案 ３都驚見偽造悠遊卡刷退台鐵票

    台鐵近日發現有民眾持用偽造悠遊卡，在售票窗口辦理電子定期票退票變現。警方調查，台北、桃園、台中都發生類似案件。（資料照）

    台鐵近日發現有民眾持用偽造悠遊卡，在售票窗口辦理電子定期票退票變現。警方調查，台北、桃園、台中都發生類似案件。（資料照）

    2025/07/13 05:30

    台北站被得手萬餘元

    〔記者劉慶侯、吳亮儀／台北報導〕台鐵公司發現有民眾持用偽造悠遊卡，在售票窗口辦理電子定期票退票，得手近一萬三千元，向鐵路警察局報案。警方調查，近日在台北、桃園、台中都發生類似案件，懷疑是組織性集團犯案，目前已鎖定一名嫌犯，循線追查中；台鐵也通令各鐵路段、站加強防範。

    警鎖定一嫌追緝

    這是繼一名十七歲高中生破解悠遊卡晶片編碼，改寫金額「無本儲值」後刷退變現，獲取不法利益六十萬元之後，再次發生悠遊卡詐財事件。

    台鐵公司台北站是在七月六日發現，一名男子持悠遊卡辦理退票，當時是兩筆共退三三六六元；七月九日又有三筆共退九五八五元，隨後站務員發現退票票卡的卡號，之前已辦理過退票，查問對方時，男子迅速逃離。

    案經台鐵台北站過濾釐清，證實對方是使用偽造悠遊卡，在售票窗口辦理電子定期票退票，多次牟取不法利益。台鐵昨向鐵路警察局報案，提告詐欺、偽造文書及妨害電腦使用等罪。

    鐵警局表示，使用偽造悠遊卡至少觸犯三罪，分別是違反刑法第三三九條「以詐術得財產上不法之利益者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金」規定；刑法第二一○條「偽造私文書，足生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑」規定。

    還有刑法第三五九條「無故變更他人電腦或其相關設備之電磁紀錄，致生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科六十萬元以下罰金」規定；警方呼籲，民眾切勿以身試法。

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